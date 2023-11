Agnieszka Chylińska śpiewa już od 30 lat. Do sieci trafił jej nowy teledysk

Agnieszka Chylińska bez wątpienia zalicza się do grona najlepszych głosów w polskiej branży muzycznej. Pierwsze kroki na scenie stawiała jako wokalistka zespołu O.N.A, który rozsławił ją na cały kraj. W 2009 piosenkarka zdecydowała się rozpocząć karierę solową. Od tego momentu wydała cztery albumy studyjne z takimi hitami, jak „Nie mogę Cię zapomnieć”, „Królowa Łez”, „Wybaczam Ci” czy „Mam zły dzień”. W tym roku artystka świętuje 30-lecie swojej działalności artystycznej.

Agnieszka Chylińska w trasie. „Kiedyś do Ciebie wrócę” 2024

Choć Agnieszka Chylińska jest obecna na polskiej scenie już od trzech dekad, nie planuje zwalniać tempa. Swój jubileusz artystka zamierza świętować na estradzie. Wiosną rozpocznie się jej ogólnopolska trasa koncertowa, w ramach której gwiazda wystąpi na największych halach w kraju. Mimo że do startu tournée pozostało jeszcze wiele tygodni, połowa biletów została już wyprzedana. Jakie miasta odwiedzi artystka? Oto pełna lista:

25.02.2024 – Łódź, Atlas Arena

3.03.2024 – Wrocław, Hala Stulecia

17.03.2024 – Poznań, Pawilon 3A MTP

22.03.2024 – Warszawa, Hala COS Torwar

14.04.2024 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

21.04.2024 – Kraków, TAURON Area

28.04.2024 – Katowice, Hala Spodek

12.05.2024 – Szczecin, NETTO Arena

Śpiewanie, które miało być tylko prywatną ucieczką od trosk nastolatki stało się sensem i drogą. Najpiękniejsza przygoda mojego życia, choć niepozbawiona smaku łez i chwil zwątpienia, nadała rytm każdej chwili. Jestem szczęśliwa i spełniona. Mam genialną publiczność i mnóstwo życzliwych ludzi wokół siebie. Trasa 30-lecia to dla mnie święto i moja osobista nagroda za mój upór, czasem wbrew wszystkim i wszystkiemu, by móc po prostu śpiewać dla ludzi najlepiej jak potrafię – powiedziała o nadchodzących koncertach Agnieszka Chylińska.

Piosenkarka podzieliła się nowym singlem

Najnowszy album Agnieszki Chylińskiej, zatytułowany „Never Ending Sorry”, miał premierę w październiku zeszłego roku. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu polskiej listy sprzedaży OLiS i sprzedał się w ponad 30 tysiącach egzemplarzy, za co uzyskał status platynowej płyty. Teraz piosenkarka postanowiła przedstawić fanom ostatni, piąty singiel z wydawnictwa, zatytułowany „Ja Ci wszystko dam”. O czym opowiada utwór?

Możemy pielęgnować w sobie poczucie bólu, stratę, żal i niechęć do tych, którzy nas zranili. Możemy też zamknąć to w sobie i udawać, że nas to nie dotyczy, nie zżera i nie zabija od środka. Ale możemy też wreszcie wyrazić wszystko, co w nas trudne, wypowiedzieć, wykrzyczeć i… pożegnać na zawsze, znajdując ostatecznie spokój oraz przebaczenie. Sobie i innym – powiedziała o piosence artystka.

Agnieszka Chylińska w wyjątkowym teledysku

Premierze nowego singla piosenkarki towarzyszy wideoklip, wyreżyserowany przez Adama Gawendę. To ostatnia część historii, opowiadanej przez Chylińską w czterech poprzednich teledyskach, nagranych do piosenek z albumu „Never Ending Sorry”. Wystąpiły w nim takie gwiazdy, jak Adam Woronowicz, Anna Dymna, Piotr Stramowski oraz Piotr Głowacki. Za scenariusz do teledysku jest odpowiedzialna sama wokalistka.

Agnieszka Chylińska na planie najnowszego klipu. Źródło: mat. prasowe

