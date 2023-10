Alicja Janosz w zaskakującej odsłonie! Zwyciężczyni “Idola” z nową piosenką

Alicja Janosz zaczęła muzyczną karierę od programu “Idol”. Wzięła udział w pierwszej edycji i w niej zwyciężyła. Miała wówczas zaledwie 16 lat. W finale pokonała takie gwiazdy jak m.in. Ewelina Flinta czy Szymon Wydra. Od tamtej pory konsekwentnie stawia kolejne kroki w branży. Na swoim koncie ma pięć solowych albumów muzycznych. Teraz przedstawiła słuchaczom nową piosenkę.

Alicja Janosz w nowym utworze

Wokalistka zaprezentowała fanom nowy utwór. Nagrała go we współpracy z mężem Bartoszem Niebieleckiem znanym też jako “Mr. Shuffle”. Razem występują w zespole HooDoo Band. Alicja Janosz nagrała z nimi jedną płytę. Tym razem jednak postawiła na zupełnie inne dźwięki. To coś innego od tego, do czego przyzwyczaili się słuchacze.

Alicja Janosz sięgnęła po analogowe brzmienia z lat 80. i 90. Tym samym rozpoczęła nowy etap w swojej muzycznej karierze. Piosenka “ToNieMy” porywa do tańca. Da się w niej odczuć niesamowitą energię.

Utworowi towarzyszy również teledysk. To również efekt rodzinnej współpracy. Operatorem kamery i montażystą był bowiem Niebielecki. Co ciekawe, wśród osób pracujących nad klipem, wymieniono też Tymona Niebieleckiego – 9-letniego synka pary. Był on zapewne nieocenioną pomocą na planie.

Podcast promujący album

W czerwcu 2023 roku Alicja Janosz wydała płytę “I tak cię kocham”. Znalazły się na niej akustyczne utwory. Promowały ją single “Tetris”, “Maleńka”, “Friend”, “Who Cares” oraz “Bez ciebie”. Wierni słuchacze ciepło przyjęli kolejny album piosenkarki. Ta postanowiła odwdzięczyć im się w bardzo ciekawy sposób.

Alicja Janosz zaczęła nagrywać podcast. Nie jest to jednak zwyczajna audycja. Związana jest bowiem z premierą ostatniej płyty wokalistki. Każdy odcinek nosi taki sam tytuł, jak kolejne piosenki z albumu. Słuchacze mogą liczyć też na wiele występów gościnnych. Tym samym fani usłyszą takie wartościowe osoby jak Małgorzata Ohme, Ewelina Flinta, Joanna Chmura czy Sandra Lasek.

