Anita Lipnicka w romantycznym duecie! Czy skradnie serca polskich słuchaczy?

Po sześciu latach od premiery “Miód i dym” artystka wraca z nowym, świeżym materiałem. Latem Anita Lipnicka zdradziła pierwsze szczegóły dotyczące najnowszej płyty. Album studyjny pod nazwą “Śnienie” powstawał na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pierwsze utwory powstały już w okresie pandemicznym.

Jak zdradza piosenkarka, najnowszy krążek to “robota patchworkowa”. Piosenki są bardzo różnorodne, wywołują najróżniejsze emocje – od smutku, po wzruszenie, aż po szaleńczą radość. W najnowszym projekcie byłej wokalistki Varius Manx nie zabraknie także romantycznych klimatów.

Najnowszy album „Śnienie”

Drugi promocyjny singiel ukazał się 8 września 2023 roku na platformie YouTube. Anita Lipnicka za sprawą czarno-białego klipu zabrała słuchaczy do hollywoodzkiego świata lat 50. Pędzącym autem przemierza polskie ulice niczym Audrey Hupburn. Piosenka to wspomnienie miłosnej relacji między dwojgiem ludzi, ujęta z perspektywy minionego czasu. Zobaczcie teledysk do utworu “Jak na filmach” z najnowszej płyty artystki:

Zmysłowy duet

Wśród jedenastu piosenek pojawi się zmysłowy duet. Do swojej najnowszej płyty Anita Lipnicka zaprosiła wyjątkowego gościa. Piosenkarka w swoich mediach społecznościowych wspomina, że utwór “Nic za złe” od samego początku był komponowany z myślą o podziale na role. Dobór muzycznego towarzysza okazał się nie lada wyzwaniem. Piosenkarka zdawała sobie sprawę, że utwór wymaga zarówno wyjątkowej wrażliwości, jak i niezwykłych umiejętności wokalnych.

Okazało się, że idealnym kandydatem był… Paweł Domagała. Anita Lipnicka podkreśla, że piosenkarz znany z romantycznych ballad miał w sobie to wszystko. Zza kulis dowiadujemy się, że muzycy zagrali ze sobą w ubiegłym roku podczas jednego z letnich festiwali. Zaledwie kilka dni później artystka zaproponowała muzykowi współpracę. Jakie będą efekty? Wszystko okaże się 4 listopada.

Na razie artystka podkreśla: “tak oto nagraliśmy wspólnie duet, który rozerwie Wam serca, jestem o tym przekonana”. Utwór „Nic za złe” współtworzył Piotr Świętoniowski, który jest również odpowiedzialny za produkcje sześciu piosenek z płyty.

Anita Lipnicka wyruszy w trasę koncertową

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem płyty “Śnienie” Anita Lipnicka zaprosiła swoich słuchaczy w trasę koncertową. „Czy zabrał Was ktoś kiedyś na randkę w ciemno? Nie? Wspaniale, więc będę pierwsza!„. Piosenkarka odwiedzi szesnaście największych polskich miast. Pierwszy koncert odbędzie się 4 listopada w Radomiu, natomiast finał tournée przypadnie na 17 grudnia w Warszawie. Zobaczcie szczegóły!

