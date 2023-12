Anna Świątczak zaskoczyła nowym singlem! W chórkach córki Wiśniewskiego

Anna Świątczak jest wokalistką grupy Ich Troje. Występy z zespołem to jednak nie wszystko i artystka postanowiła założyć wraz z Piotrem Aleksandrowiczem i Robertem Kurpiszem formację Anka. Wraz z nią wydała teraz najnowszy singiel – „Najkrótszy”. Co ciekawe, zaprosiła do współpracy także dwie młode artystki. To córki Michała Wiśniewskiego i Ani Świątczak.

Anna Świątczak w nowym singlu. „Zaraz tu wrócą motyle”

29 lipca 2006 artystka poślubiła za swojego kolegę z zespołu – Michała Wiśniewskiego. Para pobrała się w posiadłości piosenkarza w Magdalence, a rok później wzięła drugi ślub w kapliczce Little Church w Las Vegas.

Owocami jej relacji z czerwonowłosym artystą są ich dwie córki – Etiennette Anna i Vivienne Vienna. Relacja małżeństwa nie przetrwała próby czasu i zakończyła się rozwodem, który sfinalizowali w 2011 roku. Rok później, Anna Świątczak ponownie wyszła za mąż, za perkusistę Michała Żeńcę.

Grupa Anka, która zadebiutowała w listopadzie 2021 roku. Wydali wówczas singiel „Nad płonącą rzeką”, który zanotował obecnie ponad 600 tysięcy wyświetleń w serwisie Youtube. W lutym 2022 roku światło dzienne ujrzał ich kolejny singel – „Z każdą chwilą złą”, który osiągnął wielki sukces na 59. KFPP w Opolu. Zajął wówczas 2. miejsce w konkursie „Debiuty”.

Maj zaowocował z kolei utworem „Od nowa”, z gościnnym udziałem drugiej żony Michała Wiśniewskiego – Mandaryny. Następnie w październiku ukazała się ballada grupy Anny Świątczak – „Nie przekreślaj mnie”.

Córki Michała Wiśniewskiego odziedziczyły po rodzicach wokalny talent

Etiennette i Vivienne Wiśniewskie bardzo rozwinęły się wokalnie. Trzeba przyznać, że latoroślom lidera „Ich Troje” nie brakuje talentu. Pierwsza z nich nagrała ze znanym ojcem piosenkę „Ikar”, która to zebrała same pozytywne recenzje od fanów muzyka.

Pod teledyskiem do utworu „Najkrótszy” na platformie Youtube natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani bardzo pozytywnie odebrali najnowszy utwór Anny Świątczak. Byli zachwyceni niezwykle ciepłą barwą głosu dziewczyn.

Taką muzyką uszczęśliwiacie ludzi. Brawo mama i córki. Piękne. Eti ma piękny głos. Może śpiewać bez żadnych instrumentów. Jest „dźwięczny” i delikatny cudo! Rodzice bądźcie bardzo dumni ze swoich dzieci. Cudowne trio. Z tą piosenką na pewno łatwiej będzie przetrwać ten depresyjny, zimowy czas. Kolejna przepiękna piosenka. Hit na miarę „Z każdą chwilą złą”. Nie mogę się doczekać drugiej płyty Anki i mam nadzieję, że się tam znajdzie. Ania to dobro narodowe. Rozczuliłyście mnie wszystkie trzy do łez, ale to dobrze. Dzień dzięki Wam znowu będzie cudowny. Piękne wykonanie, kolejny świetny utwór. Cudnie, wzruszająco. Piękne aranżacja, wykonanie, tekst i One Trzy – pisali zachwyceni internauci.

