Bądźcie z nami! Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta!

„Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta” to coroczna zabawa Radia Złote Przeboje, w której słuchacze mogą „zamówić” dla bliskich im osób żywą, piękną i pachnącą świętami choinkę z dostawą do domu! Podobnie jak w ubiegłych latach, mamy do rozdania dziesiątki bożonarodzeniowych drzewek!

W ramach akcji „Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta” od poniedziałku do piątku, zaczynając od 4 grudnia, a kończąc 22 grudnia, nasi słuchacze będą mogli dwa razy dziennie zdobyć choinkę dla kogoś, kto jest im wyjątkowo bliski, komu życzą, aby te święta były magiczne i niezapomniane. Co więcej, bożonarodzeniowe drzewko otrzyma od nas również osoba, która chce je podarować komuś innemu!

Choinka wprost do dużego pokoju!

Święta Bożego Narodzenia nierozerwalnie kojarzą nam się z choinką. Ileż radości sprawia nam każdego roku jej przystrajanie?! Unoszący się w domu zapach, sprawia, że mimo ujemnych temperatur za oknem, od razu robi nam się cieplej na sercu! Boże Narodzenie to okres, kiedy pragniemy być z naszymi bliskimi. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie, aby podczas świąt nie usiąść wspólnie z rodziną przy wigilijnym stole. Dzięki Radiu Złote Przeboje będziecie mogli wprowadzić świąteczną atmosferę do domów Waszych najbliższych!

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, zadbamy, aby drzewka zostały dostarczone pod Wasze drzwi, a nawet do dużego pokoju, gdzie od razu będziecie mogli rozpocząć dekorowanie! W przystrojeniu drzewka mogą Wam pomóc specjalnie przygotowane przez nas zestawy radiowych bombek! Wystarczy, że napiszecie za pośrednictwem strony zloteprzeboje.pl, komu i z jakiego powodu chcielibyście zrobić świąteczną niespodziankę i podarować przepiękną choinkę!

Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta i dba o świąteczną atmosferę

Jak święta, to oczywiście świąteczne przeboje! Nic nie sprawia tak wielkiej radości, jak śpiewanie oraz słuchanie świątecznych hitów. W Radiu Złote Przeboje zadbamy o bożonarodzeniowy nastrój. W najbliższy weekend koniecznie włączcie radioodbiorniki, ponieważ już w sobotę 2 grudnia zaczniemy sezon na „Last Christmas” i inne wyjątkowe numery. Zagramy dla Was największe świąteczne hity!

