Beyonce pokochała Polskę? Znów zaśpiewa w Warszawie!

Beyonce to gwiazda światowego formatu. Artystka ma na swoim koncie wiele przebojów, które przez długi czas królowały na szczytach list przebojów. W 2023 roku piosenkarka wyruszyła w trasę koncertową – Renaissance World Tour. Co ciekawe, początkowo miała zagrać w Warszawie tylko jeden koncert. Fani nie posiadali się z radości, gdy okazało się, że wystąpi dwukrotnie – 27 i 28 czerwca. Zdaniem wiarygodnego źródła już w przyszłym roku ponownie zjawi się w kraju nad Wisłą.

Beyonce znów wystąpi w Polsce? Ma to nastąpić już w przyszłym roku

Koncerty „Queen B” cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. To niezwykłe widowiska okraszone imponującymi efektami specjalnymi i wizualizacjami. Co więcej, artystka zawsze daje z siebie 100% i oprócz śpiewu, na scenie odbywa się niesamowity pokaz taneczny. To prawdziwa uczta dla zmysłów.

Występy Beyonce w Polsce przyciągnęły na widownię wiele wyjątkowych gwiazd. Nie zabrakło celebrytów z polskiego show-biznesu, takich jak: Krzysztof Stanowski, Jessika Mercedes, Julia Wieniawa, Roksana Węgiel czy Paulina Smaszcz. Co więcej, na widowni fani wypatrzyli… Lizzo, a także Zendayę i Toma Hollanda! Wkrótce okazało się bowiem, że artyści skorzystali z okazji zwiedzenia Warszawy przy okazji wizyty na gdyńskim Open’erze.

Diwa zagra ponownie w Polsce? Kiedy to się stanie?

Plotki mówią, że trasa Renaissance Tour wywołała wśród innych gwiazd muzyki niemałe poruszenie. Co więcej, właśnie z jej powodu Madonna i Taylor Swift miały przesunąć swoje europejskie trasy na 2024 rok! Ponoć zrobiły to z obawy przed tym, że zostaną przyćmione przez „Queen B”. Wiele wskazuje na to, że artystkom nie uda się tego uniknąć, ponieważ jak podaje serwis Ticketbande, gwiazda już w przyszłym roku powróci do Europy. Zapowiedziano, że zagra koncerty w: Wiedniu, Londynie, Berlinie, Budapeszcie, Madrycie, a także w… Warszawie! Co więcej, ma zaśpiewać również tam, gdzie nie udało jej się to w 2023 roku – w Ameryce Południowej.

Jaka jest dokładna data koncertu Beyonce w Polsce? Na ten moment nie została jeszcze podana. Wiemy jednak, że nastąpi to już w 2024 roku. Warto pamiętać, że ostatnie doniesienia Ticketbande na temat koncertów diwy w Polsce się potwierdziły. W 2022 roku serwis poinformował, że artystka planuje zagrać w naszym kraju koncert w czerwcu 2023 roku.

