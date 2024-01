Bonnie Tyler nie posłuchała lekarzy. Teraz mogła brzmieć zupełnie inaczej

Bonnie Tyler słynie z charakterystycznego głosu. Chrypka, która jest w nim wyraźna, stała się jej ikonicznym atrybutem. Dzięki temu piosenkarka stała się wielką gwiazdą. Utwory, które wykonywała, podbijały listy przebojów na całym świecie. Słynny głos zawdzięcza chorobie, a w zasadzie podejściu do zaleceń lekarzy. Jak jednak brzmiała na samym początku kariery?

Chrypa Bonnie Tyler to efekt choroby

Obecnie mało kto potrafi sobie wyobrazić głos Bonnie Tyler bez słynnej chrypy. Słyszeliśmy go w wielu przebojach. Dzięki niemu wokalistka osiągnęła olbrzymi sukces. Szczyt jej popularności przypada na lata 80. i 90. Wcześniej jednak brzmiała inaczej. Gdyby nie jedno zdarzenie, mogłaby nie dysponować takim wokalem, jak teraz.

Bonnie Tyler w drugiej połowie lat 70. zmagała się z chorobą. Na jej strunach głosowych pojawiły się guzki. Aby wyzdrowieć, konieczna była operacja. Piosenkarka oczywiście się jej poddała. Na szczęście zabieg nie miał wpływu na jej głos. Jego brzmienie uległo jednak zmianie. Powodem było to, że gwiazda nie posłuchała lekarzy.

Medycy zakazali Bonnie Tyler mówienia przez kilka tygodni. Miało to pomóc w pełnej regeneracji głosu. Gwiazda przyznawała jednak wielokrotnie, że nie potrafi milczeć. Jest sporą gadułą, więc niedługo po operacji zaczęła się odzywać. Zdarzało jej się nawet krzyczeć. To oczywiście nie podobało się lekarzom. Natomiast przez to niepokorne podejście piosenkarka zyskała znaną nam do dziś chrypkę.

Tak brzmiała wcześniej wielka gwiazda

Bonnie Tyler nie posłuchała lekarzy. Struny głosowe nie wróciły do stanu sprzed operacji. Wyszło to jednak gwieździe na dobre. Chrypa, która pojawiła się w jej głosie, spowodowała, że otworzyły się przed nią drzwi do ogromnej sławy. Piosenkarka do dziś słynie z wokalu, którego mogą pozazdrościć jej koledzy i koleżanki z branży.

Nie każdy wie, jak brzmiał głos Bonnie Tyler przed chorobą. Usłyszeć go możemy jednak w piosenkach z okresu sprzed operacji. Świetnym przykładem jest utwór „My! My! Honeycomb” z 1976 roku.

Bonnie Tyler zachwyca charakterystycznym wokalem do dziś. Mimo że największą popularność ma za sobą, to wciąż może liczyć na grono oddanych fanów. Gwiazda cały czas koncertuje. Już 4 lutego 2024 roku wystąpi w Radomiu. Na scenie wykona największe przeboje, które pokochali przez lata słuchacze. Na żywo brzmią równie fantastycznie, co w wersji studyjnej. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Złote Przeboje. Tego nie można przegapić.

