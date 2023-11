Bryska wynurza się z akwarium! Tak brzmi jej nowy singiel

Bryska jest młodą piosenkarką, która ma już na swoim koncie sporo sukcesów. Wielu słuchaczy uważa ją wręcz za nadzieję polskiej sceny muzycznej. Zajmuje się nie tylko swoją twórczością, lecz także pisze dla innych artystów. Współtworzyła, chociażby materiał na ostatnią płytę Dody. Teraz przygotowuje się do premiery kolejnego albumu. Właśnie zaprezentowała nowy singiel.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej płyty piosenkarki. “Biorę wdech (hikikomori)” to drugi album studyjny w jej karierze. Bryska zapewnia, że będzie on pełen kontrastów. Patrząc na jej dotychczasową działalność, raczej możemy być pewni, że tak właśnie będzie.

Album ten wypełniłam kontrastami, które spierały się we mnie od jakiegoś czasu. Tym co kolorowe – miłością, radością, marzeniami i tym co mroczne – smutkiem, samotnością. Wyraziłam to w jedynej formie, jakiej potrafię – dźwiękiem, słowem, obrazem. Wzięłam wdech i nauczyłam się oddychać na nowo… nie tylko wynurzając się z tego akwarium na sesji okładkowej – mówi Bryska cytowana przez Interię.