Brytyjski nauczyciel usłyszał ten przebój Górniak. Jak ocenił utwór z „Ogniem i mieczem”?

Edyta Górniak od lat zachwyca słuchaczy głosem. Na koncie ma wiele przebojów, które poruszają serca. Jednym z nich bez wątpienia jest „Dumka na dwa serca”. Zaśpiewała utwór w duecie z Mietkiem Szcześniakiem. Piosenka powstała na potrzeby „Ogniem i mieczem”. Bardzo szybko zyskała wielką popularność i rozkochała publiczność.

Edyta Górniak i Mietek Szcześniak wzruszyli słuchaczy

„Ogniem i mieczem” to film Jerzego Hoffmana na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Obecnie wiele osób określa go mianem klasyka. Taka produkcja nie mogła obejść się bez dobrej ścieżki dźwiękowej. Dlatego też specjalnie na jej potrzeby przygotowano piosenkę. Tekst do „Dumki na dwa serca” stworzył Jacek Cygan. Z kolei muzykę skomponował Krzesimir Dębski.

Utwór napisano na jeden głos. Początkowo zaproszono do niego Izabellę Scorupco. Ta jednak odmówiła. Dlatego też zgłoszono się do innych wykonawców. Ostatecznie piosenkę zaśpiewał duet Edyta Górniak i Mietek Szcześniak.

Utwór momentalnie stał się wielkim przebojem. Przez wiele osób uznawany jest za najlepszą piosenkę filmową. Nie ma co się dziwić. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak poruszyli wykonaniem serca słuchaczy. Dzięki temu zyskali jeszcze większą popularność. Z kolei publika do dziś wraca do „Dumki na dwa serca” i nie może powstrzymać wzruszenia.

Nauczyciel z Wielkiej Brytanii ocenił przebój z „Ogniem i mieczem”

Pewien nauczyciel mieszkający w Wielkiej Brytanii prowadzi kanał w serwisie YouTube. Udostępnia filmy z reakcjami na różne dzieła kultury, w tym polską muzykę. Na profilu Teacher Paul Reacts możemy też znaleźć materiał, na którym odsłuchuje „Dumkę na dwa serca”.

Na nagraniu możemy zauważyć, że nauczyciel jest pod wrażeniem. Zwraca także uwagę na klip, który towarzyszy piosence. Znajdują się w nim fragmenty z „Ogniem i mieczem”. Twórca internetowy przyznał, że wyglądają bardzo interesująco. Być może duet Edyta Górniak i Mietek Szcześniak zachęci go, by zapoznać się z polską produkcją. Szczególnie, że utwór bardzo mu się spodobał.

To sprawia, że chcesz obejrzeć film. To bardzo romantyczna ścieżka dźwiękowa. Nie wiem, o czym jest, ale brzmi trochę smutno, trochę tragicznie. To było bardzo dobre, naprawdę mi się podobało – podsumował internetowy twórca.

