Budka Suflera zaprosiła na scenę Cugowskiego. Menedżer stanowczo reaguje

Budka Suflera to jedna z najpopularniejszych grup, od lat działająca na polskiej scenie muzycznej. Na jej czele stał Krzysztof Cugowski. To on był jednym ze współzałożycieli zespołu i od początku jego istnienia pełnił w nim funkcję wokalisty. Niestety kilka lat temu muzyk opuścił skład formacji. Co się wydarzyło?

Krzysztof Cugowski występował z Budką Suflera od 1974 roku. Muzyk nagrał wraz z zespołem ponad dwadzieścia albumów z takimi hitami jak „Bal wszystkich świętych”, „Nie wierz nigdy kobiecie”, „Takie tango” czy „Jolka, Jolka pamiętasz”. Niestety kilka lat temu między członkami grupy zrodził się konflikt. W wyniku napięć między wokalistą i jego kolegami w 2014 roku Budka Suflera zawiesiła działalność.

Po rozpadzie formacji Krzysztof Cugowski nie zrezygnował z dalszego rozwoju kariery. Wraz ze swoimi synami, Piotrem i Wojciechem, piosenkarz założył grupę Cugowscy. Muzycy nagrali razem dwa albumy, zatytułowane „Zaklęty krąg” i „Ostatni raz”.

Budka Suflera znów na scenie

Mimo wcześniejszych deklaracji o zakończeniu działalności, w 2019 roku Budka Suflera ponownie zaczęła koncertować. Znany wszystkim fanom zespołu skład znacznie się jednak zmienił. Zabrakło w nim słynnego kompozytora, Romualda Lipko, który zmarł na skutek choroby nowotworowej.

Na scenie zaczął występować również nowy wokalista. Krzysztofa Cugowskiego zastąpił w tej roli Jacek Kawalec, natomiast nowym frontmanem grupy został Tomasz Zeliszewski.

Budka Suflera z okrągłym jubileuszem. To koniec konfliktu?

W przyszłym roku Budkę Suflera czeka huczne świętowanie. Zespół będzie obchodził 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji muzycy, wchodzący w skład formacji, postanowili zorganizować wyjątkowy jubileuszowy koncert.

15 czerwca 2024 roku grupa zagra w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Lublinie. Co ciekawe, do udziału w tym specjalnym występie muzycy zaprosili także Krzysztofa Cugowskiego.

Pewnego dnia w roku 1974 Rozgłośnia Harcerska na swojej antenie wyemitowała utwór „Sen o dolinie”. Wykonawcą tej pieśni był młody, debiutujący zespół „Budka Suflera” z Lublina. Ten moment został uznany przez artystów zespołu za początek ich „budkowej” kariery. Nadchodzący 2024 rok będzie zatem czasem jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia grupy – czytamy w jednym z ostatnich postów na Instagramie Budki Suflera.

Przede wszystkim jednak pragniemy zaprosić do udziału w tym Koncercie tych artystów, którzy w okresie minionych pięćdziesięciu lat współtworzyli niezwykłą jakość i popularność „Budki Suflera”. W pierwszej kolejności zaproszenie kierujemy do wokalistów: Krzysztofa Cugowskiego, Felicjana Andrzejczaka, Izabeli Trojanowskiej, oraz Urszuli. Wasza obecność uświetni Jubileusz, kiedyś również waszego, jakże ważnego na Polskim rynku muzycznym zespołu – dodali członkowie grupy w dalszej części wpisu.

Czy Krzysztof Cugowski przyjmie zaproszenie dawnych kolegów z zespołu? O to postanowił spytać jego menadżera serwis Plejada. Nie takiej odpowiedzi oczekiwali fani piosenkarza.

Krzysztof Cugowski nie chce tego komentować. Poza tym mamy w tym terminie zaplanowany koncert – przekazał serwisowi Plejada agent muzyka.

Wygląda na to, że muzycy Budki Suflera wciąż nie zakopali topora wojennego. Czy kiedyś zobaczymy ich jeszcze razem na scenie? Póki co nie ma na to szans.

