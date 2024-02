Burza pod wpisem Wojewódzkiego. To myśli o Hołowni! Jedno pytanie wystarczyło

Kuba Wojewódzki zapowiedział wielki powrót sztandarowego talk-show na antenie TVN-u. Jak przystało na jednego z najbardziej kontrowersyjnych i najpopularniejszych dziennikarzy w kraju, nie obyło się bez małego skandalu. Nie do wiary, że zaledwie jedno – pozornie niewinne – pytanie wywołało lawinę komentarzy.

Gwiazdor TVN stanowczo o Hołowni. Odpowiedź dziennikarza zaskakuje!

– Jakieś typy na gości kolejnego sezonu? – zapytał swoich obserwatorów Kuba Wojewódzki. Gwiazdor uprzednio zapowiedział także premierę najnowszego sezonu show „Kuba Wojewódzki”.

Warto przypomnieć, że zgodnie z początkowym założeniem program miał opierać się przede wszystkim na konwencji skandalizującej. Na przestrzeni dwóch dekad nietrudno zauważyć, że prowadzący często pozwala sobie na niewybredne żarty czy złośliwe uwagi. Kogo zatem typowali internauci?

Moim typem są wszystkie osoby na poziomie i z klasą. Od polityków, przez muzyków, aktorów, dziennikarzy, pisarzy, sportowców. Ludzi ciekawych, inspirujących, których warto oglądać i słuchać. Dość promowania Popków i reszty internetowej patologii – napisała stanowczo jedna z internautek.

Poza apelami w stronę Kuby Wojewódzkiego pojawiły się również następujące propozycje zaproszenia takich celebrytów jak Bartłomiej Topa, Leszek Lichota, Marcin Prokop, a nawet – obecny marszałek Szymon Hołownia. Co ciekawe, to właśnie nazwisko ostatniego z nich padało najczęściej.

Kuba Wojewódzki nie gryzł się w język. Internauci dopytują

W końcu na jeden z komentarzy, które sugerowały udział Szymona Hołowni w talk-show, zareagował Kuba Wojewódzki. – Jak dożyje to chętnie… – napisał zaczepnie celebryta. Odpowiedź gwiazdora TVN-u prędko wywołała lawinę komentarzy. – No tak, w Pana wieku można planować wywiady maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem – stwierdził ze śmiechem fan. – To raczej dotyczyło Hołowni – z kolei odniósł się drugi.

Nic też dziwnego, że obserwatorzy gwiazdora TVN-u nie zaprzestali dyskusji i dopytywali dalej. Warto wspomnieć, że internauci na tę chwilę pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi, czy dziennikarz miał na myśli „dożyje„, czy „dożyję„. Chcielibyście obejrzeć wywiad Kuby Wojewódzkiego z Szymonem Hołownią?

