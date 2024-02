Była w szoku, gdy dostała przelew! Ten przebój to jej bilet do sławy

Natalie Imbruglia chyba od zawsze wiedziała, czym chce zajmować się w życiu. Jeszcze jako dziecko pasjonowała się aktorstwem oraz śpiewem. Będąc nastolatką, próbowała sił w najróżniejszych castingach. Na początku występowała w reklamach. To utwierdziło ją w tym, by podążać za marzeniami. Wytrwałość i konsekwencja przyniosły jej pierwszą rolę w produkcji telewizyjnej. Wydawało się, że obrała kierunek idealny.

Natalie Imbruglia zaczynała w popularnym serialu

Kariery wielu gwiazd miały swoje początki w telewizji. Występ w jednym serialu może wywrócić życie do góry nogami. Wówczas 16-letnia Natalie Imbruglia otrzymała angaż w „Sąsiadach”. Produkcja zdobyła ogromną popularność w jej rodzimej Australii. To właśnie dzięki niej sławę zdobyli, chociażby Kylie Minogue czy Jason Donovan. Wybór wydawał się więc niemal perfekcyjny.

Gra w serialu miała być tylko początkiem. Natalie Imbruglia marzyła również o śpiewaniu. Zdecydowała się nagrać kilka utworów demo. Wytwórnie nie były jednak zainteresowane. Proponowały, by młoda artystka zajęła się popem albo dancem. Ta nie chciała się na to zgodzić. Niedługo później postanowiła wyjechać do Wielkiej Brytanii.

Natalie Imbruglia na pewnym etapie miała problem ze znalezieniem pracy jako aktorka. Stwierdziła, że to dobry moment, by jeszcze raz spróbować sił w muzyce. Poznała Anne Barnett, która została jej menadżerką. Ta z kolei zapoznała młodą artystkę z producentem Philem Thornalleyem. Niedługo później zaczęli wspólnie pracować nad płytą. Przełomem okazało się zaprezentowanie wokalistce przez muzyka jego piosenki sprzed lat.

Ten utwór zmienił życie młodej piosenkarki

Phil Thornalley pokazał Natalie piosenkę „Torn”. Nagrał ją niegdyś z kolegami z zespołu Ednaswap. W przeszłości wykonywali ją również Lis Sorensen czy Trine Rein. Nie cieszyła się jednak popularnością. Mimo to producent wierzył, że utwór ten może stać się przebojem. Imbruglia nagrała demo i zaniosła je do wytwórni. To wystarczyło, by podpisali z nią kontrakt.

Na początku piosenka trafiła do rozgłośni radiowych. Zarówno Amrykanie, jak i Brytyjczycy zakochali się w niej. „Torn” podbijało wszelkie listy przebojów. Spowodowało to, że Natalie Imbruglia w końcu spełniła marzenie. Okrzyknięto ją gwiazdą, a jej życie kompletnie się odmieniło. Kiedy otrzymała pierwszy przelew, nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Na jej konto wpłynęło ok. 300 tysięcy dolarów.

W kolejnych latach piosenka przynosiła dochód ok. 150 tysięcy dolarów rocznie. Dziś Natalie Imbruglia wciąż jest popularna. Ma w dorobku sześć albumów, liczne role filmowe czy występy w telewizji. Była również jurorką w talent show. Wszystko dzięki upartości i wierze Thornalleya we własny utwór.

