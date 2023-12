Cała sytuacja miała miejsce na chwilę przed oficjalnym wydaniem wiadomości na BBC. Kiedy widzowie telewizji włączyli kanał, spodziewając się, że zaraz usłyszą podsumowanie ostatnich wydarzeń, zastali niespodziewany widok.

Maryam Moshiri, zamiast wykonywać swoje zadanie, wyciągała prosto do kamery środkowy palec. Zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii, z której pochodzi większość widowni BBC, podobny gest uchodzi za bardzo wulgarny oraz obraźliwy. Nic dziwnego, że cała sytuacja odbiła się szerokim echem nie tylko w rodzimych, ale i zagranicznych mediach.

Sytuacja Maryam Moshiri stała się tym trudniejsza, że w sieci szybko pojawiły się nagrania, na których uchwycono kompromitującą dla niej sytuację. Nic dziwnego, że prezenterka w końcu zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Swoją wersję wydarzeń przedstawiła za pośrednictwem portalu społecznościowego X.

Maryam Moshiri przyznała, że nie zdawała sobie sprawy z bycia już na wizji. Z tego powodu pozwoliła sobie na gest, który w tym przypadku nie wyrażał jednak negatywnych uczuć, ale miał żartobliwą formę. Prezenterka sądziła, że wyciągnięty pojedynczy palec zobaczy tylko grupa dobrych znajomych z pracy, podzielających jej poczucie humoru.

(…) Podczas gdy reżyser odliczał od 10 do 0, udawałam, że robię to samo, pokazując poszczególne liczby przy użyciu palców. (…) Kiedy dotarliśmy do jedynki, żartobliwie pokazałam środkowy palec, nie zdając sobie sprawy, że zostanie to uchwycone przez kamerę. To był żart skierowany tylko do znajomych i bardzo mi przykro, że został wyemitowany. Nie było to moją intencją i przepraszam, jeśli kogoś uraziłam lub zdenerwowałam. (…) To był głupi żart (…) – wyjaśniła Maryam Moshiri (X).

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.

I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.

When…

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023