Daniel Dobosz dokonał coming outu. „Swoją gejowską tożsamość zakopałem głęboko”

Wiele znanych osób decyduje się na szczerość i w końcu ujawniają prawdę o swojej orientacji seksualnej. Niedawno do tego grona dołączył aktor teatralny Daniel Dobosz. Zdobył popularność głównie dzięki swoim występom w produkcjach telewizyjnych. W swoim dorobku ma zarówno role drugoplanowe, jak i epizodyczne. Mogliśmy go oglądać w głośnej produkcji Telewizji Polskiej „Wojenne dziewczyny”, a także w „Córkach dancingu” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.

Aktor, który pochodzi z robotniczej dzielnicy w Częstochowie, opowiedział o swojej orientacji seksualnej w wywiadzie, który ukazał się w najnowszym numerze magazynu „Replika”. Wyznał, iż przez lata wypierał swoją orientację, starał się stworzyć związek z kobietą, był nawet zaręczony.

W rozmowie z Krzysztofem Tomasikiem wyznał, że do skrywania prawdziwej orientacji zmusiło go środowisko, w którym dorastał. Właśnie z tego powodu starał się żyć, tak jak oczekiwało tego otoczenie.

Urodziłem się w Częstochowie, wychowywałem na robotniczym osiedlu. Na podwórku dostałem niezłą musztrę. „Uzbroiłem się”, dosyć szybko wyrzuciłem z siebie to, co było mało męskie. Jak się dwa-trzy razy dostało w łeb, to się już wiedziało, żeby nie zakładać nogi na nogę albo nie płakać z byle powodu – powiedział w wywiadzie.