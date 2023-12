Danuta Holecka przerywa milczenie. “Wszystko zbieram i idę do sądu”

Danuta Holecka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z TVP. Znana jest przede wszystkim z roli prowadzącej “Wiadomości”. W ostatnim czasie jednak pojawiły się doniesienia, że miałaby pożegnać się z programem. Miałby to być efekt zmian, które wprowadzane są w Telewizji Polskiej po wyniku wyborów parlamentarnych.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

“Wiadomości” nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Program często uznawany jest za stronniczy. Wielu widzów zapewne chciałoby wprowadzenia zmian. Te zaczęły powoli następować. Z TVP bowiem odchodzi ostatnio niemała część pracowników. Najbardziej znane twarze, w tym Danuta Holecka, pozostają wciąż jednak na swoich stanowiskach.

Od jakiegoś czasu w mediach krążą doniesienia, że Danuta Holecka miałaby pożegnać się z rolą prowadzącej “Wiadomości”. Według niektórych informacji dziennikarka po raz ostatni poprowadzi program 12 grudnia. Natomiast dzień później ma całkowicie zniknąć z grafiku.

Zobacz także: Michał Rachoń zwolniony? Redaktor naczelny stacji komentuje

Sama zainteresowana przez dłuższy czas nie odnosiła się do plotek. Teraz jednak Danuta Holecka postanowiła przerwać milczenie. Stwierdziła, że stała się ofiarą ataków oraz nagonki.

Wspomniany serwis dopytywał prowadzącą “Wiadomości” o więcej szczegółów. Wciąż nie wiadomo bowiem oficjalnie, czy Danuta Holecka odejdzie z programu 12 grudnia. Ta jednak nie zdecydowała się potwierdzić lub zaprzeczyć doniesieniom mediów. Widzom pozostaje więc jedynie czekać.

Zobacz także: Tak zaczynała Edyta Bartosiewicz. Archiwalne nagrania już w sieci

Danuta Holecka zdradziła za to, że planuje wejść na drogę sądową. Nie powiedziała jednak, przeciwko komu chciałaby wystąpić. Postanowiła również nie komentować zbytnio całego zamieszania. Z jej słów wynika, że obawia się wykorzystania wypowiedzi przeciwko niej samej.

Co bym nie powiedziała, to będą komentować, pisać, że milionerka… Nie, ja nie chcę nic mówić. Ja to wszystko zbieram i idę do sądu – powiedziała.