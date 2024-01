Dawid Kwiatkowski z nowym teledyskiem. Fani są wniebowzięci

Dawid Kwiatkowski bez wątpienia należy do najpopularniejszych wykonawców w Polsce. Jego płyty sprzedają się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. W mediach społecznościowych śledzi go masa osób. Natomiast na koncerty za każdym razem przychodzą tłumy. Podczas występów piosenkarz wykonuje czasem utwory, które jeszcze nie miały oficjalnej premiery.

Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę

Od jakiegoś czasu Dawid Kwiatkowski prezentował słuchaczom single z nadchodzącego albumu. Fani mieli zapewne wpisaną w kalendarzach datę 19 stycznia 2024 roku. To właśnie tego dnia ukazała się nowa płyta wokalisty. „Pop Romantyk” składa się z dziesięciu świeżutkich piosenek. Niektóre z nich słuchacze zdążyli dobrze poznać.

Podczas koncertów Dawid Podsiadło wykonywał piosenkę „Co zostało mi?”. Fani wiedzieli, że pochodzi ona z najnowszej płyty. Razem z jej premierą ukazał się teledysk do utworu. Miłośnicy piosenkarza w końcu się tego doczekali.

Dawid Kwiatkowski powrócił z nowym albumem po dwuletniej przerwie wydawniczej. „Pop Romantyk” to już ósma pozycja w dyskografii artysty. Na oficjalnej stronie wykonawcy możemy przeczytać, że to niezwykle szczera płyta. Piosenkarz chciałby, by fani, słuchając jej, poczuli, że jest obok nich.

Fani wokalisty są zachwyceni teledyskiem

Piosenka „Co zostało mi?” była ciepło przyjmowana na koncertach. Fani od dawna czekali na to, by ukazał się do niej klip. Dawid Kwiatkowski w końcu spełnił ich pragnienie. Wygląda na to, że teledysk bardzo spodobał się jego miłośnikom. W komentarzach licznie wyrazili swoje pozytywne odczucia. Wiele z nich twierdzi wręcz, że nie widziało piękniejszego wideo do żadnego utworu.

„Piękna piosenka, piękny teledysk. Dawid skradłeś moje serce tą piosenką”

„Dawno nie czułam tak silnych emocji przy słuchaniu muzyki”

„To chyba najpiękniejszy teledysk, jaki dotychczas widziałam”

„Czekałam na tę piosenkę 422 dni… Teraz już wiem, że wyczekane smakuje najlepiej!”

„Przepiękny teledysk, przepiękna piosenka. Coś niesamowitego” – komentują fanki wokalisty.

Już niedługo Dawid Kwiatkowski wyruszy w trasę koncertową. Promować ona będzie oczywiście najnowszy album. Fani będą mogli na żywo usłyszeć ulubione piosenki z ostatniego wydawnictwa. Wokalista zaśpiewa również swoje największe przeboje. Każdy miłośnik jego twórczości zapewne zrobi wszystko, by znaleźć się pod sceną!

