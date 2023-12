Dawid Podsiadło ogłosił kolejny koncert. Gdzie zagra w 2024 roku? [DATA, BILETY]

W ostatnich latach Dawid Podsiadło święci bezkonkurencyjne triumfy. 26 sierpnia muzyka Dawida Podsiadły wypełniła PGE Narodowy po brzegi. Na jubileuszowy koncert przybyło aż 80 tysięcy widzów, tym samym piosenkarz zgromadził rekordową publiczność w historii obiektu. Podczas muzycznego show pojawili się również niezapowiedziani goście, a mianowicie sanah, Artur Rojek, czy Taco Hemingway. Okazuje się, że to jeszcze nie ostatnie słowo gwiazdy! 2024 rok zapowiada się równie spektakularnie.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Majka Jeżowska miała trudności podczas koncertu. Boi się powtórki na sylwestrze Polsatu?

Wraz z końcem sierpnia Dawid Podsiadło zapowiedział pierwsze koncerty w 2024 roku. Wówczas organizatorzy imprezy wspominali o stadionach w Poznaniu, Chorzowie oraz Gdańsku. Muzyk zapowiedział, że każdy z nadchodzących koncertów zostanie zrealizowany w formule 360 stopni. Oznacza to, że publiczność raz jeszcze zastanie scenę postawioną na środku obiektu. W ostatnich dniach uwielbiany piosenkarz zaskoczył fanów wpisem, który rozpoczynał się dość niepozornie.

Jestem już w świątecznym nastroju, myślę sobie o wszystkim co się działo i dzieje. Jakieś takie wiecie, podsumowania. 10 lat już jesteśmy razem. Co będzie dalej, ciężko powiedzieć. Natomiast przeżyliśmy razem bardzo wiele szalonych rzeczy, z roku na rok, mam wrażenie, że skala tych rzeczy tylko rosła. Trudno więc nie mieć wrażenia, że limit szczęścia i pomyślności w jakimś sensie dociera do swojej granicy. Ale absolutnie nie zamierzamy zwalniać tempa, wręcz przeciwnie, plany mamy ciągle coraz większe i śmielsze. Ale wiecie, fajne są te sentymenty i taka chwilowa zaduma – napisał wokalista na swoich mediach społecznościowych.

Jednak w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia piosenkarz postanowił sprawić swoim fanom nieoczekiwany prezent. Dawid Podsiadło ogłosił siódmy koncert promujący płytę „Lata dwudzieste”…. we Wrocławiu!

Wątpię, że kiedykolwiek w moim życiu, czekał mnie będzie taki miesiąc jak Czerwiec 2024. I tak jakoś pogadaliśmy i pomyśleliśmy, że skoro ten miesiąc i tak będzie wyjątkowy to może… Siedem stadionów to zawsze więcej niż sześć. Są tacy, co powiedzą, że to już przegięcie. Zgoda – właściwie się zgadzam. Czy wyprzedamy siedem stadionów dla 500 tys. osób? Tym razem nie mam pewności, ale wiem, że Wrocław zawsze był dla mnie życzliwy. Więc zróbmy to. Zróbmy razem siedem stadionów w miesiąc. Do zobaczenia dookoła sceny – dodał.