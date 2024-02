Doda pogratulowała Lunie. Uwagę przykuwa jeden szczegół

68. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Polska będzie mieć okazję zaprezentować się już podczas pierwszego półfinału, który odbędzie się 7 maja. Choć Doda w tym roku nie startowała w preselekcjach, to z zapałem śledziła eurowizyjne wieści.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Na wybór reprezentanta Polski w tegorocznych preselekcjach przyszło nam dość długo czekać. Wszyscy z wypiekami na twarzy śledziliśmy na najświeższe doniesienia od publicznego nadawcy, który w tym roku zdecydował, iż artystę, który pojedzie na Eurowizję, wybierze pięcioosobowa komisja, której skład poznamy dopiero po ogłoszeniu wyników.

Zobacz także: Cugowski zaśpiewał legendarny przebój. Będziecie mieć ciarki!

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo…

Luna będzie reprezentować Polskę na Eurowizji

Doda w tym roku nie zdecydowała się wystąpić w preselekcjach, mimo iż namawiali ją do tego jej fani. Możliwe, że artystka zraziła się złymi doświadczeniami, kiedy Telewizja Polska nie przyjęła jej zgłoszenia do ubiegłorocznego konkursu, tłumacząc, iż piosenkarka nadesłała swoje zgłoszenie zbyt późno. Wokalistka jednak śledziła przebieg tegorocznych preselekcji, co więcej, w jednym z wywiadów wyznała, iż kibicuje swojej odwiecznej rywalce – Justynie Steczkowskiej. Jednak wbrew notowaniom bukmacherów i sympatii fanów konkursu, Steczkowska o włos (dokładnie o 1 punkt!) przegrała zmagania o wyjazd do Szwecji z Luną. To właśnie Aleksandra Wielgomas i jej utwór „The Tower” będzie nas reprezentować w Malmö Arena.

Zobacz także: Historia zatoczyła koło. Ville Valo reaktywował sylwestrową tradycję [RELACJA]

Doda gratuluje Lunie i reklamuje swoje perfumy

Emocje po ogłoszeniu polskiego reprezentanta jeszcze nie opadły. W sieci pojawiło się wiele reakcji na decyzję jury, w której składzie znaleźli się Michał Hanczak, Łukasz Pieter, Kasia Moś oraz Wojciech Klatt. Lunie postanowiła pogratulować Doda, przy okazji robiąc sobie małą autoreklamę. Rabczewska niedawno wypuściła na rynek linię perfum, które nazwała właśnie Luna. Na swoim profilu na Instagramie dodała rolkę, na której widzimy flakon w kształcie księżyca z napisem Luna. Doda obrazek opatrzyła podpisem „Luna jedzie na @eurowizjaorg 😅 🌙”. Gratulując zwycięstwa koleżance z branży, bardzo sprytnie zareklamowała swój własny produkt.

Źródło: Instagram/@dodaqueen

Zobacz także: Przemysław Kossakowski nagle zniknął. Nie do wiary, czym się teraz zajmuje!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!