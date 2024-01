Dorota Gardias z muzyką związana jest od zawsze. „Mój dom to muzyka” [TYLKO U NAS]

Choć dziś Dorotę Gardias kojarzymy raczej ze szklanego ekranu, gdzie zapowiada pogodę, to dziennikarka swoją karierę zaczynała jako fotomodelka. Już w 1999 zdobyła tytuł Miss Lubelszczyzny, a rok później uznano ją za najpiękniejszą studentkę Lublina.

To jednak nie wszystkie tytuły, jakie na swoim koncie ma znana dziś prezenterka pogody. Została wybrana również Miss Tomaszowa Lubelskiego, Miss Chmielaków, Miss Nastolatek Zamojszczyzny, Miss Lata Zamojszczyzny, a także Miss Polonia Roztocza. Jej zdjęcia zdobiły okładki magazynów „Neo+”, „Cosmopolitan”, „Twój Styl” czy „Wysokie Obcasy Extra”.

Posłuchaj rozmowy z Dorotą Gardias:

Choć dziś znamy ją raczej ze szklanego ekranu, to nie wielu wie, że Dorota Gardias związana jest także z muzyką. Wraz ze swoim ojcem śpiewała w zespole Quantes. Jak sama mówi, fascynacja muzyką zaczęła się już w czasach przedszkolnych.

Tym wszystkim zaraził mnie tata. Ponieważ miał swój zespół. Jeździłam z nim na próby, ono uczuł się piosenek, więc ja słuchałam. Uczyłam się jednocześnie razem z nim, a potem podpatrywałam jak gra na gitarze i naśladowałam to, co on robi na gryfie. I tak nauczyłam się trzech akordów, na których chodziłam kolędować na przykład z braćmi. Także naprawdę od najmłodszych lat ta muzyka mi towarzyszyła – wyznaje Dorota Gardias.