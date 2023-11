Ekonomia dla każdego. Dzień bez długów!

Długi to wstydliwy temat dla wielu Polaków, który często może wywołać strach lub niepokój. Zdarza się tak, że przez nadmiar obowiązków, szybki tryb życia czy różne niespodziewane zdarzenia, ludzie mogą podejmować nieprzemyślane decyzje, a te czasem prowadzą do zadłużenia. W jaki sposób rozpoznać moment utraty kontroli nad finansami? Jak radzić sobie z długami i gdzie szukać wsparcia? Jak funkcjonować w momencie zadłużenia? Na te pytania odpowiedział nam Roman Pominowski – psycholog, inicjator programu wsparcia zadłużonych z różnych miejsc Polski.

17 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień bez Długów. Pomysłodawcą tego dnia jest KRUK, lider rynku zarządzania wierzytelnościami. Głównym celem jest zwrócenie większej uwagi Polaków na to, jak istotną rolę w życiu odgrywa sprawne zarządzanie budżetem. Zadłużenie może przytrafić się każdemu i ważne jest to, aby mieć odpowiednią wiedzę oraz świadomość, jak radzić sobie w takich sytuacjach, by nie popadać w panikę. Dzień bez długów to doskonała okazja, aby w gronie bliskich wspólnie pochylić się nad swoim budżetem domowym, przyjrzeć się wydatkom i oszczędnościom. To również szansa, aby pogłębić swoją wiedzę na temat zadłużenia, pożyczek, kredytów czy zakupów ratalnych.

Odpowiednia umiejętność zarządzania i planowania budżetu, a także pewne nawyki i przyzwyczajenia, mają ogromny wpływ na stan naszych finansów. Kontrola własnych przychodów i wydatków oraz realna ocena możliwości finansowych może uchronić nas przed kłopotami. Dzień bez długów to doskonała szansa, aby porozmawiać o płynności finansowej – nie tylko w gronie najbliższych. Warto pamiętać jednak o tym, że rozmowy na temat budżetu nie powinny zakończyć się tego jednego dnia. Świadomość osobistych przychodów i wydatków jest podstawowym elementem w kwestii budowania odpowiedzialnego zarządzania budżetem.

