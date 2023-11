Elton John dopiero co skończył karierę. Właśnie przekazał wielkie wieści!

Elton John debiutował 54 lata temu. Od tego czasu stworzył aż 31 albumów. Rozeszły się w oszałamiającej liczbie ponad 300 mln egzemplarzy. To sama czołówka wśród najlepiej sprzedających się artystów wszech czasów.

76-latek zaprezentował światu wiele kompozycji, które dziś są uważane za ponadczasowe klasyki. Wystarczy tutaj wymienić choćby „Rocket Man”, „Tiny Dancer”, „Sacrifice”, „Crocodile Rock”, „Don’t Go Breaking My Heart” czy „I’m Still Standing”.

Zgromadził też mnóstwo nagród, w tym pięć statuetek Grammy, pięć Brit Awards, dwa Oscary i dwa Złote Globy. Otrzymał ponadto tytuł szlachecki od Elżbiety II.

Pożegnalna trasa brytyjskiego gwiazdora

Elton John 8 lipca br. koncertem w Sztokholmie zwieńczył swoją światową trasę „Farewell Yellow Brick Road”. Była ona nie tylko długa, ale też pożegnalna.

Pięćdziesiąt dwa lata czystej radości, grania muzyki. Jakie mam szczęście, że mogłem to robić. Ale nie siedziałbym tu, gdyby nie wy. Kupowaliście single, płyty, kasety. A co najważniejsze, bilety na koncerty. Wiecie, jak bardzo kocham występować na żywo. Granie dla was było dla mnie siłą napędową. Byliście wspaniali, dziękuję – mówił szwedzkiej publiczności brytyjski gwiazdor.

Dodał, że kończy z graniem na żywo, bo chce więcej czasu spędzać z mężem Davidem Furnishem i ich dwoma synami. Zastrzegł przy tym, że nadal planuje komponować, ale „przyszłe muzyczne projekty to odległa perspektywa”. Wygląda na to, że brytyjski artysta w tym wypadku blefował.

I to nie tylko dlatego, że można go było usłyszeć ostatnio gościnnie w dwóch utworach („Get Close” i „Live by the Sword”) na nowym krążku The Rolling Stones, „Hackney Diamonds”.

Elton John wraca z nową płytą!

Elton John 29 lat temu został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame. Z kolei w ostatni weekend do tego zaszczytnego grona dołączył jego wieloletni współpracownik artystyczny i autor tekstów do jego hitów, Bernie Taupin.

Podczas swojej mowy w trakcie uroczystości Elton John obwieścił, że wraz z Taupinem stworzyli kolejny album. Brytyjczyk ocenił, że to, co fani usłyszą (choć jeszcze nie wiadomo kiedy), będzie dla nich jeszcze większą niespodzianką niż sama informacja o płycie. Był tak podekscytowany, że aż… przeklął.

Dopiero co ukończyliśmy w studiu w Los Angeles nowy album. Zaje****** was zaskoczy. Ach, nie powinienem przeklinać! Ale krążek jest naprawdę wspaniały. Jest żywiołowy, przepełniony witalnością i młodością. Świetnie osiągnąć coś takiego po 56 latach wspólnego tworzenia – oznajmił.

