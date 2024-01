Eurowizja 2024. Kiedy wystąpi Polska? Tak wyglądają półfinały

Eurowizja 2024 będzie miała miejsce w Malmö. To oczywiście efekt zwycięstwa reprezentantki Szwecji w ubiegłorocznej edycji. Odbyła się specjalna ceremonia. W jej trakcie przedstawiciele Liverpoolu przekazali insygnia konkursu nowym gospodarzom. Rozlosowano również składy półfinałów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, kiedy możemy spodziewać się występu Polski.

Eurowizja 2024 zbliża się wielkimi krokami

W konkursie udział weźmie 37 krajów. Niektóre z nich wybrały już swoich reprezentantów. Z kolei część z nich ogłosiła także piosenkę, którą wykonają. W tegorocznej edycji znów nie zobaczymy przedstawicieli Słowacji, Bułgarii i Macedonii Północnej. Za to po 31 latach do udziału w zabawie powróci Luksemburg.

Eurowizja 2024 odbędzie się w Malmö Arena. Półfinały będziemy mogli obejrzeć 7 oraz 9 maja. Natomiast 11 maja ujrzymy Wielki Finał. Nie wiemy jeszcze, kto tym razem poprowadzi konkurs. Znamy za to slogan tegorocznej odsłony. Brzmi on: „United by Music”, czyli „Zjednoczeni muzyką”.

Polska wybierze reprezentanta lub reprezentantkę w preselekcjach. O możliwość występu na Eurowizji będą konkurować utalentowane gwiazdy. Podjęcie rękawicy zapowiedziały m.in. Justyna Steczkowska i Natasza Urbańska. Czas pokaże, kto zaprezentuje swoją piosenkę eurowizyjnej publiczności. Tymczasem poznaliśmy skład półfinałów.

Tak prezentują się półfinały tegorocznego konkursu

Udział w finale Eurowizji zapewniona ma tzw. Wielka Piątka, czyli Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania oraz Wielka Brytania. Zagwarantowany występ ma również zwycięski kraj poprzedniej edycji, czyli Szwecja. Z kolei 31 państw podzielono na pięć koszyków. Z nich wylosowano składy półfinałów.

W pierwszym koszyku znajdowały się: Albania, Austria, Szwajcaria, Chorwacja, Serbia i Słowenia. W drugim: Australia, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia i Norwegia. Trzeci to: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Izrael, Litwa, Łotwa i Ukraina. W czwartym: Cypr, Grecja, Irlandia, Malta, Portugalia i San Marino. Natomiast w piątym: Belgia, Czechy, Luksemburg, Holandia, Mołdawia i Polska.

Gospodyniami ceremonii były Pernilla Mansson Colt oraz Farah Abadi. Prowadzące wylosowały, które państwa wystąpią w danym półfinale. Wskazały także, podział na pierwszą i drugą połowę występów. Prezentują się one następująco:

Pierwszy półfinał (7 maja), pierwsza połowa – Chorwacja, Cypr, Irlandia, Litwa, Polska, Serbia, Ukraina. Natomiast druga połowa – Australia, Azerbejdżan, Finlandia, Islandia, Luksemburg, Mołdawia, Portugalia, Słowenia.

Drugi półfinał (9 maja), pierwsza połowa – Albania, Armenia, Austria, Czechy, Dania, Grecja, Malta Szwajcaria. Natomiast druga połowa – Belgia, Estonia, Gruzja, Holandia, Izrael, Łotwa, Norwegia, San Marino.

