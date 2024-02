Eurowizja 2024. Kim jest Luna?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji coraz bliżej! Do finału wokalnych zmagań pozostały 82 dni. Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2024? Odpowiedź na to pytanie poznamy już dziś. Telewizja Polska wyjawi nazwisko osoby, która pojedzie do Szwecji w „Pytaniu na śniadanie”.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

O reprezentowanie naszego kraju podczas najbliższego Konkursu Piosenki Eurowizji stara się szereg gwiazd. Jedną z nich jest artystka, występująca pod pseudonimem Luna. Jak naprawdę nazywa się piosenkarka i co o niej wiadomo?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo…

Zobacz także: Eurowizja 2024: reprezentant Polski wybrany. Górniak sprzątnie Steczkowskiej zwycięstwo sprzed nosa?

Kim jest Luna?

Jak nazywa się Luna? Prawdziwe imię i nazwisko piosenkarki to Aleksandra Katarzyna Wielgomas. Artystka przyszła na świat 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie i wkrótce skończy 25 lat. Młoda wokalistka jest absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Tam uczyła się w klasie skrzypiec. Obecnie gwiazda studiuje zaś artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz także: Maryla Rodowicz narzeka na pieniądze? „Myślę głównie o rachunkach”

Śpiewem Luna zajmuje się śpiewem od najmłodszych lat. Już jako jedenastolatka przyszła gwiazda zaczęła występować w dziecięcym chórze Artos działającym przy warszawskim Teatrze Wielkim. Wytężona praca nastolatki szybko przyniosła efekty. W 2018 roku nastolatka nawiązała współpracę z wytwórnią Kayax, a niedługo później ukazał się jej debiutancki utwór pod tytułem „Na wzgórzach niepokoju”.

Dziś Luna jest podopieczną Universal Music Polska. W listopadzie 2021 roku światło dzienne ujrzał pierwszy minialbum artystki, zatytułowany „Caught in the Night”. Debiutancki album gwiazdy – „Nocne zmory” – miał zaś premierę w kwietniu 2022 roku.

Eurowizja 2024 – kiedy odbędzie się konkurs?

Kiedy rozpocznie się Eurowizja 2024? 68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 7, 9 i 11 maja 2024 roku na terenie hali Malmö Arena w Malmö. Wszystko za sprawą zeszłorocznego zwycięstwa Loreen. Piosenkarka wygrała wokalne zmagania dzięki utworowi „Tattoo”. Gwiazda zdobyła 583 punkty – 340 od jurorów i 243 od publiczności. Kto powtórzy jej sukces? Tego dowiemy się już niebawem.

Zobacz także: Kontrowersyjna wpadka Justyny Steczkowskiej. Teraz przeprasza

Planujesz oglądać Eurowizję 2024? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!