Eurowizja Junior. Maja zaśpiewała „Solo” Blanki! Musicie to usłyszeć

Wielkimi krokami zbliża się 21. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Tym razem o zwycięstwo powalczą reprezentanci 16 państw, wśród których znalazły się między innymi Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia, Ukraina oraz debiutująca w rywalizacji Estonia. W zmaganiach weźmie udział także Maja Krzyżewska. Czy uda jej się powtórzyć sukces Roksany Węgiel i Viki Gabor?

To ona zaśpiewa w Nicei. Maja Krzyżewska reprezentantką Polski

W tym roku Polska wystartuje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci już po raz dziesiąty. Do rywalizacji o zwycięstwo stanie także Maja Krzyżewska – trzynastolatka pochodząca z Szeszupki na Suwalszczyźnie. To właśnie ona wywalczyła sobie wyjazd do Nicei, wygrywając program „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023”. Widzowie TVP mogą pamiętać ją także z szóstej edycji telewizyjnego talent show „The Voice Kids”. Nastolatka występowała w programie jako jedna z członkiń drużyny Cleo.

„I Just Need A Friend” polską propozycją konkursową

Już 26 listopada Maja Krzyżewska powalczy o zwycięstwo w 21. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Tuż przed wylotem do Francji nasza reprezentantka wzięła udział w specjalnej konferencji prasowej, podczas której opowiedziała o przygotowaniach do swojego występu oraz emocjach, jakie im towarzyszą.

Jak wyjawiła trzynastolatka podczas wywiadu z portalem Eurowizja.org, jej eurowizyjna kreacja jest już prawie gotowa. Młoda piosenkarka zdradziła także, że poznała już uczestników konkursu z innych państw. Najlepszy kontakt udało jej się nawiązać z Fią z Niemiec, Zoe z Francji oraz z Tamarą, pochodzącą z Północnej Macedonii.

Maja Krzyżewska w specjalnym coverze. Lepsza niż oryginał?

Na kilka dni przed rozpoczęciem eurowizyjnych zmagań Maja Krzyżewska postanowiła sprawić swoim słuchaczom niespodziankę. Specjalnie dla nich trzynastolatka nagrała cover innego znanego z Eurowizji przeboju. Chodzi o utwór „Solo”, który podczas tegorocznego konkursu wykonywała w Liverpoolu Blanka. Choć 24-letniej piosenkarce nie udało się wygrać rywalizacji, jej piosenka stała się prawdziwym hitem. Jak poradziła sobie z nią nasza reprezentantka na dziecięcym odpowiedniku Eurowizji?

