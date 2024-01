Fani Kazika mają powodu do smutku. Co z koncertami artysty?

Kazik Staszewski pierwsze kroki w branży muzycznej zaczął od dołączenia do założonego przez Roberta Schmidta zespołu Poland. To właśnie z tą formacją w 1979 roku zagrał pierwszy koncert w domu kultury w Grodzisku Mazowieckim.

Kazik Staszewski jest samoukiem. Nigdy nie pobierał nauki śpiewu ani gry na żadnym instrumencie. Rozpoznawalności przyniosły mu występu z zespołem Kult, który założył w 1982 roku. Choć dziś formacja należy do legend polskiej muzyki rockowej, która na swoim koncie ma wiele wyprzedanych koncertów, to pierwszy występ Kultu, który odbył się w studenckim klubie „Remont”, zgromadził jedynie 14 osób.

Problemy zdrowotne lidera Kultu

Pierwszy, podwójny singiel grupy, wydany w 1986 roku nakładem 1800 sztuk przez wydawnictwo Tonpress „Piloci / Do Ani” zyskał sporą popularność. Piosenka „Do Ani” do dziś jest uznawana za jeden z największych przebojów zespołu. W 1987 roku ukazał się debiutancki album kapeli zatytułowany po prostu „Kult”, a już w październiku tego samego roku na rynek trafił kolejny krążek „Posłuchaj to do ciebie”.

W roku 2021 zespół wydał płytę pod przewrotną nazwą „Ostatnia płyta”. Wielu zaczęło się zastanawiać, czy w ten sposób legendarna formacja postanowiła zakończyć swoją działalność. W 2023 roku w ramach obchodów 41-lecia istnienia kapeli zespół wydał specjalny boxset „Kult XLI” składający się z czterech części. Każda z płyt obejmowała inną dekadę działalności legendarnej formacji. Ostatnia z nich „T” zaskoczyła fanów również trzema premierowymi piosenkami: „Na łódce w Oslo”, „Grupa paryska” i „Najlepsze miejsce na świecie”.

Tradycyjnie jesienią Kult grał „Pomarańczową trasę”. Niestety, 12 października lider formacji Kazik Staszewski nagle trafił do szpitala. Zespół wówczas odwołał kilka zaplanowanych koncertów. Na całe szczęście wokalista szybko wrócił do sił, a zespół zapowiedział, iż już w marcu zagrają wyjątkowe, akustyczne koncerty. Kazik w ramach solowego projektu miał również zagrać kilka koncertów.

Kazik odwołuje koncerty

11 stycznia Kazik miał wystąpić na koncercie we Wrocławiu. Niestety, kilka godzin temu na oficjalnym profilu artysty na Facebooku pojawiła się informacja, że koncert zostaje przeniesiony na inny termin.

UWAGA WROCŁAW Z przykrością informujemy, że z uwagi na chorobę Kazika (problemy z głosem) dzisiejszy koncert zespołu KAZIK we Wrocławiu zostaje przeniesiony na 25 lutego 2024 (niedziela). Bilety zachowują ważność – czytamy

Zaledwie godzinę później pojawiła się informacja, iż z tego samego powodu, zostaje odwołany także krakowski koncert, który miał się odbyć w sobotę.

Pod postami pojawiło się wiele słów wsparcia dla legendarnego wokalisty. Fani życzą mu przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia.

zdrowia Panie Kazimierzu!!!

Zdrowka życzymy

Zdrowia! My będziemy czekać z biletami

