Fani Kazika zacierają ręce. Do sprzedaży trafił ogromny płytowy rarytas z jego dyskografii

Blisko 61-letni Kazik Staszewski jest chodzącą instytucją rocka w Polsce. Jako nastolatek zainspirowany muzyką The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd czy Black Sabbath zaczął grać… punk rocka. Ciągnęło go też do nowej fali. Debiutował niemal 45 lat temu wraz z Poland.

Na podwalinach tej grupy oraz jej „inkarnacji”, czyli Novelty Poland, artysta w 1982 r. wraz z Piotrem Wieteską powołał do życia zespół Kult. Oczywiście to z nim odnosił największe sukcesy, wyrobił sobie renomę, wykreował takie hity jak „Arahja”, „Baranek” czy „Gdy nie ma dzieci” – i gra z nim do dziś.

W międzyczasie wokalista, autor tekstów i kompozytor tworzył też wiele innych formacji i projektów, w różnych gatunkach. Warto tu wymienić choćby Kazik na Żywo czy El Dupa. Nierzadko można go było również zobaczyć gościnnie u innych. Z niektórymi artystami nagrał płyty, które były wydane w stosunkowo niedużym nakładzie, a ich fizyczne egzemplarze dziś dość trudno znaleźć w obrocie na rynku.

Kazik i jego wydawniczy „biały kruk”

Kazik w swojej dyskografii ma kilka takich „białych kruków”. Dobrym przykładem jest tutaj choćby album „Rozmowy s catem” z 1997 r. Stanowił on owoc współpracy wokalisty z Jerzym Mazzollem i jego jazzową formacją Arhythmic Perfection (Janusz Zdunek – trąbka, Tomasz Gwińciński – perkusja), Jacek Majewski – perkusjonalia, Sławek Janicki – kontrabas).

Krążek był utrzymany w klimacie yassowym, a więc mariażu muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku. Był skarbnicą różnych pomysłów, improwizacji, nawiązań, kierunków muzycznych i emocjonalnych wątków. W rozmowie z Rafałem Księżykiem Staszewski oznajmił nawet:

To było najważniejsze doznanie muzyczne w moim życiu. Poczułem się, jakbym trafił do twórczego raju.

Wznowienie płyty „Rozmowy s catem”

Teraz Kazik fanów tego słynnego wydawnictwa Kazika czeka nie lada gratka. Wytwórnia SP Records postanowiła wypuścić 17 stycznia reedycję „Rozmów z catem” z… analogowym masteringiem. Składające się z dwóch płyt wydanie ukazało się bowiem na płytach winylowych: do wyboru w kolorze czarnym, niebieskim lub pomarańczowym. Nabyć można również wersję na kasecie magnetofonowej.

Należy zaznaczyć, że wersja winylowa będzie dostępna w sprzedaży jedynie do 31 stycznia (będzie można ją zamówić do godz. 11:59) – w sklepie internetowym wytwórni – SP Records.

