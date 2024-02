Fatalne warunki w TVP. „Brak okien” to dopiero początek

TVP w ostatnim czasie przechodzi wiele zmian. Najpierw ze stacją pożegnały się znane nazwiska. Wśród nich były takie osoby jak Danuta Holecka czy Michał Rachoń. Z ramówki pozbyto się kontrowersyjnych „Wiadomości”. Zastąpił je program „19:30”. Wydawać by się mogło, że wszystko idzie ku lepszemu. Okazuje się jednak, że wciąż nie jest kolorowo. Pracownicy „Panoramy” skarżą się na warunki pracy.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

„Panorama” wróciła do telewizji

Ubiegłoroczna zmiana władzy przyniosła też rewolucję w telewizji publicznej. W TVP pojawiło się nowe szefostwo. W efekcie rozpoczęły się też zmiany kadrowe. Znani i często kontrowersyjni prezenterzy nie pracują już w stacji. Na jej antenę wróciły za to osoby, które w przeszłości związane były z Telewizją Polską. Wśród nich jest chociażby Maciej Orłoś, który ponownie prowadzi „Teleexpress”.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Popularnym programem TVP jest także „Panorama” emitowana od 1991 roku. Na przełomie grudnia i stycznia nastąpiła krótka przerwa w emisji. Ostatecznie jednak wróciła na antenę o nowej godzinie – 22:30. Wcześniej nadawano ją z budynku TAI przy Placu Powstańców w Warszawie. Natomiast od niedawna nagrania odbywają się przy Woronicza.

Zobacz także: Norbi wyjawił prawdę. Wymowne słowa o TVP

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że „Panorama” doczeka się wydania o godzinie 18. Miałoby być krótsze od głównego. Na razie jednak nie wiadomo w jakim punkcie stanął ten pomysł. Tym bardziej, że TVP musi zmagać się z innym problemem. Pracownicy nie są bowiem zadowoleni z warunków pracy.

Pracownicy TVP skarżą się na fatalne warunki

Osoby, które tworzą „Panoramę” pracują w złych warunkach. Skarżą się na brak podstawowych narzędzi do komfortowej pracy. Nie mają dostępu do pomieszczenia socjalnego. W studiu nie ma też okien, co skutkuje brakiem świeżego powietrza. Z tego powodu wystosowali list do szefa TAI – Grzegorza Sajóra.

Zobacz także: Awantura w domu Skiby. Cała prawda wyszła na jaw!

Około 20 osób z Panoramy napisało do szefa TAI (G. Sajór). Narzekają na fatalne warunki: brak komputerów, okien w pomieszczeniu, nie mają gdzie zrobić herbaty/odgrzać jedzenia, nie mogą puścić programu o 18, bo zestawy montażowe są dostępne od 20. Dzielą newsroom z TVP Sport – napisał Marcin Dobski w serwisie X.

Około 20 osób z Panoramy napisało do szefa TAI (G. Sajór). Narzekają na fatalne warunki: brak komputerów, okien w pomieszczeniu, nie mają gdzie zrobić herbaty/odgrzać jedzenia, nie mogą puścić programu o 18, bo zestawy montażowe są dostępne od 20. Dzielą newsroom z TVP Sport. — Marcin Dobski (@szachmad) February 13, 2024

Zobacz także: Michał Wiśniewski znów w tarapatach. „Dzieci bardzo przeżywają obecną sytuację”

Jeden z anonimowych pracowników TVP potwierdził, że wysłano wspomniany list. W rozmowie z „Wirtualnymi Mediami” zdradził też, że bardzo szybko otrzymano odpowiedź. Wydaje się, że skargi przyniosą skutek. W ciągu najbliższych tygodni zmienić ma się miejsce nagrań „Panoramy”. Pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie tak się stanie.

My jesteśmy cały czas w TVP Sport. W ciągu dwóch tygodni mamy się przenieść do nowego budynku. To pismo było, to prawda, ale odpowiedź przyszła błyskawicznie. W ciągu najbliższego czasu mamy opuścić to pomieszczenie. To stary budynek. Czajnika nie było. Kawa z automatu na korytarzach. Tam kręcą „Jaka to melodia?”, „Sprawę dla reportera” – powiedział anonimowy pracownik dla wspomnianego serwisu.

Zobacz także: Sąd przyznał jej kosmiczne alimenty. 54 tys. zł co miesiąc!

Oglądasz 'Panoramę'? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!