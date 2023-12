Fragment Biblii na Wigilię. To czyta się przed kolacją 24 grudnia

Co przeczytać w Wigilię? Który fragment Biblii czytamy przed wigilijną kolacją? Modlitwa przed wieczerzą jest tradycją, którą praktykuje wielu Polaków. Nie każdy ma jednak w pamięci, po jaki dokładnie fragment Ewangelii sięgnąć. Dlatego też śpieszymy z rozwiązaniem tej palącej kwestii. Odpowiadamy, co czyta się w Wigilię.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Który fragment Biblii czytamy w Wigilię?

Tradycja mówi, iż wigilijną kolację rozpoczynamy wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki na niebie. To oczywiście nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która miała zwiastować narodziny Jezusa. Ujrzeli ją Kacper, Melchior i Baltazar, czyli biblijni trzej królowie.

Tradycją jest również odczytywanie Pisma Świętego przed podzieleniem się opłatkiem i rozpoczęciem kolacji. Zwyczaj ten praktykuje się w domach wielu chrześcijan. Zdarza się jednak, że zastanawiają się, który fragment Biblii czytamy w Wigilię.

Zobacz także: Jarmarki bożonarodzeniowe to nowość? Okazuje się, że wręcz przeciwnie!

Boże Narodzenie to oczywiście czas, kiedy świętuje się narodziny Jezusa Chrystusa. Dlatego też należy w Wigilię odczytać poświęconą temu wydarzeniu część Pisma Świętego. Chodzi o Ewangelię według świętego Łukasza. Znajduje się ona w Nowym Testamencie. Są to wersy 1-14 w rozdziale 2. W skrócie oznacza się to Łk 2, 1-14.

Ten fragment Ewangelii czytamy w Wigilię

Narodziny Chrystusa to ważne wydarzenie dla wielu chrześcijan. Dlatego w Wigilię odczytuje się wersy z Ewangelii według świętego Łukasza. Opowiadają one o przyjściu Jezusa na świat. Warto dodać, że to jedyna część, która dokładnie opisuje jego narodziny. Św. Marek i św. Jan pomijają tę kwestię. Natomiast św. Mateusz opisuje, co działo się bezpośrednio przed i po tym wydarzeniu.

Zobacz także: Przepis na angielski pudding świąteczny. Idealny dodatek do bożonarodzeniowego menu

Który fragment Biblii czytamy w Wigilię? Poniżej przytaczamy, co czyta się przed wigilijną wieczerzą:

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Zobacz także: Quiz. Boże Narodzenie w PRL. Musisz trafić 10 razy, jeśli pamiętasz takie święta!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!