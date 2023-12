Hanna Lis okradziona przez osobę, której ufała. „Serce mi pęka”

Hanna Lis rozpoczynała karierę dziennikarską trzy dekady temu. Największą rozpoznawalność zdobyła jako prezenterka telewizyjna w takich stacjach jak TVP i Polsat. Potem zaczęła udzielać się także w mediach internetowych.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

53-latka dziennikarstwo miała we krwi. Oboje jej rodzice się tym zajmowali – byli korespondentami. Gwiazda pożegnała swojego ojca 12 lat temu, a dziewięć lat później – swoją mamę. Po zmarłych najbliższych miała wiele pamiątek. Jednak teraz je straciła w wyniku kradzieży.

Zobacz także: Kto zagra na „Sylwestrze Marzeń” TVP? Padły pierwsze nazwiska

Za pośrednictwem Instagrama Hanna Lis poinformowała właśnie, że osoba, którą zatrudniła do sprzątania, ją okradła:

53-latka nie ma cienia wątpliwości, co się stało z tymi przedmiotami. Wskazała, że sprzątaczka „ukradła i sprzedała rodzinną biżuterię do lombardu”. Jednocześnie dziennikarka przyznała, że udała się na miejsce, ale i tak ma związane ręce.

Właściciel lombardu, twierdzi, że nie pamięta mojej biżuterii, nie poczuwa się do winy, twierdzi, że moje pamiątki rodzinne na pewno przetopił. Uważam, że mija się z prawdą, sam poniekąd to potwierdził, ale o tym więcej jutro – kontynuowała.

Dalej przestrzegała ludzi, żeby byli przezorni i m.in. zawsze żądali zaświadczenia o niekaralności od osób, które mają dostęp do ich domów. Przy okazji dodała, że spędziła wiele godzin na policji na składaniu zeznań, a cała sytuacja mocno zszargała jej nerwy.

Zobacz także: Martin Garrix usłyszał od Polaka disco polo. Wymowna reakcja znanego DJ-a

Hanna Lis podkreśliła, że próba odzyskania z lombardu czegokolwiek, co zostało jej skradzione, przypomina walkę z wiatrakami. Dodała, że od takiej ściany odbijają się wszystkie osoby, które spotkało coś podobnego do niej. Dlatego oceniła, że lombardy powinny w ogóle zniknąć.

Zobacz także: Wiśniewski żali się na polskie państwo. „Najgorsze, w jakim przyszło mi żyć”

Dziennikarka przypomniała, że za granicą „lombardy mają obowiązek umieszczania zdjęć pozyskanych przedmiotów w specjalnych bazach, do których dostęp mają policja i obywatele”. Dzięki temu nie mogą wchodzić w posiadanie rzeczy, które pochodzą z kradzieży.

53-latka dodała, że zamierza lobbować za zdelegalizowaniem polskich lombardów.

Mnie pan z lombardu powiedział dziś: „przetopiłem”. I w domyśle: „co mi pani zrobi?”. (…). Żeby nikomu już serce nie pękało tak jak mi, odpowiadam: Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby położyć kres tego typu praktykom. Piszcie proszę do mnie proszę, jeśli i Was coś takiego spotkało – zaapelowała na koniec.