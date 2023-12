Jann zaskoczył fanów nowym singlem! „Charisma na Eurowizję”

Jann – a tak właściwie Jan Rozmanowski – powrócił z dawką zaskakujących brzmień. Wraz z zakończeniem jesiennej trasy muzyk opublikował singiel „Charisma”. Okazuje się, że najwięksi fani usłyszeli już piosenkę przedpremierowo na koncertach. Wielu z nich uważa, że wokalista powinien wystąpić z hitem podczas preselekcji… do Eurowizji 2024!

Jann udostępnił najnowszy singiel!

Jann na szeroką skalę dał się poznać za sprawą preselekcji do konkursu Eurowizja 2023. Zdobył sympatię wielu widzów za sprawą oryginalnego wykonania piosenki „Gladiator”. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek kariery wschodzącej gwiazdy. Zaledwie na przestrzeni roku piosenkarz wystąpił u boku Jareda Leto, wydał trzy single, a już niebawem wyrusza w trasę międzynarodową. Odwiedzi Pragę, Berlin, Kolonię, Hamburg oraz Londyn.

Warto dodać, że piosenkarz w trakcie ogólnopolskiego tournée rozpoczynał każdy koncert utworem „Charisma”. W rezultacie fani pokochali utwór już od pierwszych dźwięków. Singiel pojawił się na wszystkich platformach streamingowych 8 grudnia. Zarówno warstwę tekstową, jak i muzyczną skomponował Jann. Artysta przy produkcji współpracował z Jeremiaszem Hendzlem.

Posłuchajcie sami! Czy to będzie kolejny przebój Janna?

Jann zaskoczył fanów nowym singlem „Charisma”

Plebiscyt „Wymarzony Reprezentant Polski na Eurowizji 2024”

W ramach corocznego plebiscytu Dziennika Eurowizyjnego widzowie głosowali na wymarzonego reprezentanta Polski podczas konkursu Eurowizja 2024. Polacy wyłonili ścisłą dziesiątkę, wśród której szczególnie wyróżniono Janna. Piosenkarz pojawił się w superfinale u boku między innymi takich gwiazd jak Ralph Kaminski, Natasza Urbańska, Oskar Cyms, Dominik Dudek oraz Sanah. Kto zdobył największą liczbę punktów?

Według głosujących w Malmö powinien zaśpiewać… Jann. Muzyk wygrał w konkursie bezkonkurencyjnie z 108 punktami. Na drogim miejscu znalazła się Doda, która zdobyła 66 punktów. Marzenie fanów widać również przy okazji najnowszego singla wokalisty. W komentarzach czytamy niemal jednomyślne głosy!

To musi pójść dalej w świat! Charisma na Eurowizję

Nadal mam wiarę, że jeszcze ciebie zobaczymy na preselekcjach na eurowizję 2024 albo może za rok Zakochałam się od pierwszego słuchania #jannnaeurowizja 2024 Chciałabym usłyszeć to na Eurowizji 2024 w Malmö.

Czy Jann spełni marzenia swoich fanów? Z pewnością przekonamy się już niedługo.

