Jego post wywołał burzę. Teraz Łukasz Drapała się tłumaczy

Zespół Dżem to legenda polskiej sceny rockowo-bluesowej. Zespół został powołany do życia w 1973 roku z inicjatywy braci Adam i Beno Otrębów oraz Pawła Bergera. Formacja do dziś zaliczana jest do najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Niekwestionowanym liderem formacji był jej charyzmatyczny wokalista – Ryszard Riedel. Niestety, jego jasna gwiazda zgasła zbyt szybko. Riedel zmarł w Chorzowie 30 lipca 1994 r. Po śmierci Riedla zespół postanowił kontynuować swoją działalność. W 1995 roku do składu formacji dołączył wokalista Jacek Dewódzki, który z Dżemem występował do roku 2001.

Zobacz także: Historia zatoczyła koło. Ville Valo reaktywował sylwestrową tradycję [RELACJA]

Dżem nadal trwa

Formacja wraz z Dewódzkim w składzie wydała trzy płyty: „Kilka zdartych płyt” z 1995 roku, „Pod wiatr” z 1997 oraz „Być albo mieć”, który na rynku ukazał się w 2000 roku. Niestety, w 2001 Jacek Dewódzki opuścił szeregi Dżemu. Kapela wówczas do swojego składu zaprosiła Macieja Balcara. W 2004 roku na rynek trafił pierwszy krążek z Balcarem jako wokalistą formacji zatytułowany „2004”. To właśnie z tego albumu pochodzi jeden z hitów kapeli „Do kołyski”.

Zobacz także: Wielkie emocje w „The Voice Senior”. Maryla Rodowicz nie kryła łez

Balcar odchodzi z Dżemu po 20 latach

21 grudnia na profilu kapeli w mediach społecznościowych pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym zespół informuje, iż w porozumieniu z Maciejem Balcarem postanowili zakończyć współpracę. W 2024 roku kapela obchodzi 45-lecie istnienia. Z tej okazji zaplanowali szereg koncertów, między innymi w katowickim Spodku, w którym występowali wielokrotnie, także z Riedlem w składzie. Zespół zagra wszystkie zaplanowane koncerty, dlatego współpraca z Maciejem Balcarem ustanie dopiero z dniem 6 kwietnia.

Wpis wzbudził niemałe poruszenie zarówno wśród fanów zespołu, jak i w mediach. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, kto zastąpi Balcara. W internecie zaczęto spekulować, iż możliwe, że miejsce obecnego wokalisty zajmie sam syn zmarłego Ryszarda Riedla – Sebastian, który również jest muzykiem i od lat tworzy wraz z zespołem Cree.

Zobacz także: Gwiazdor „Świata według Kiepskich” w „Tańcu z gwiazdami”? Bartosz Żukowski ma jeden warunek

Wpis Łukasza Drapały wywołał burzę, teraz się tłumaczy

Kilka dni temu na swoim profilu na Instagramie Łukasz Drapała, który występował z zespołem Chevy, a obecnie jest wokalistą kapeli Chemia, zamieścił tajemniczy, choć dla wielu, jednoznaczny wpis.

No dobra. To kto będzie nowym wokalem Dżemu?

Pytam się!

Chcę wiedzieć! – brzmi podpis pod zdjęciem przypinki z logo zespołu Dżem

Post muzyka wywołał niemałe zamieszanie. Jak się okazało, wielu uznało, że tym postem właśnie obwieścił światu, iż to właśnie on zostanie nowym wokalistą legendarnej bluesowej formacji. Teraz postanowił wyjaśnić całe zajście i umieścił kolejny wpis, w którym jasno informuje, iż jego pierwszy post został opacznie zrozumiany.

Nigdy nie zgłaszałem się na wokal do zespołu Dżem i nie planowałem tego zrobić. Nigdy też nie napisałem, ani nie sugerowałem, że będę nowym wokalistą zespołu – pisze na Instagramie Łukasz Drapała

Jak dodał uczestnik 13. edycji programu „The Voice of Poland”, liczy na to, iż „ten post zostanie przeczytany ze zrozumieniem”, dodając, że w ostatnim czasie nie tylko on umieścił podobny post po ogłoszeniu, iż Dżem rozstaje się z wokalistą.

Czy Twoim zdaniem Łukasz Drapała mógłby być wokalistą Dżemu? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!