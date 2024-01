Jej hit znają wszyscy! Tak po latach wygląda Sabrina Salerno

Sabriny Salerno zawładnęła dyskotekami w całej Europie w latach 80. Jej piosenka „Boys (Summertime Love)” szybko dotarła na listy przebojów i podbiła serca słuchaczy. Głównie męskiej części.

Solerno, która urodziła się w Genui, swoją karierę rozpoczynała jako modelka. Już w wieku 15. lat została pierwszą Miss Wybrzeża. Niedługo po tym rozpoczęła karierę w modelingu, co pozwoliło jej zostać zauważoną przez telewizję. W 1986 roku rozpoczęła swoją przygodę na szklanym ekranie, prowadząc program rozrywkowy „Premiatissima” na włoskim Canale 5.

Sabrina Salerno dla niektórych była zbyt odważna

W 1986 roku na rynku ukazał się pierwszy singiel Sabriny zatytułowany „Sexy girl”. Piosenka stała się wielkim hitem, głównie we Włoszech i Niemczech. Dzięki temu Sabrina miała ona szansę zagrać w filmie „Wielkie magazyny”. Od samego początku wizerunek młodej artystki był nieco zbyt odważny. Sama Sabrina bardzo chętnie pozowała w kusych strojach, które uwypuklały jej kobiece kształty. Nic dziwnego, że z marszu podbiła serca męskiej części publiczności. Jednak dopiero wydany w maju 1987 roku utwór „Boys (Summertime Love)” przyniósł jej międzynarodową karierę. Z pewnością do popularności utworu przyczynił się teledysk, w którym piosenkarka wdzięcznie eksponowała swoje wdzięki. Niestety, nie wszystkim taki wizerunek przypadł do gustu. W niektórych krajach teledyski Sabriny zostały zakazane. Początkowo wideoklip do utworu „Boys” był zakazany nawet w Wielkiej Brytanii.

Jak dziś wygląda Sabrina?

Dziś artystka nie nagrywa już wielkich hitów, nie daje również już licznych koncertów, choć sporadycznie pojawia się jeszcze na scenie. Często możemy zobaczyć ją telewizyjnych programach rozrywkowych. Była modelka, jest za to bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami kadrami z własnego życia. Na jej profilu możemy zobaczyć wiele fotografii, które pokazują, że dla włoskiej gwiazdy czas się zatrzymał! 55-letnia dziś Salerno wygląda po prostu zjawiskowo! Zobaczcie sami!

