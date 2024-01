Jennifer Lopez powraca z nowym teledyskiem. Wbija szpilę byłym partnerom

Jennifer Lopez na scenie króluje już od ponad 20 lat. Choć karierę zaczynała jako tancerka i aktorka, to prawdziwą popularność zyskała, w momencie, kiedy na dobre zajęła się muzyką. Na swoim koncie artystka ma 9 albumów studyjnych, które do tej pory rozeszły się w 80 milionach egzemplarzy.

Pod koniec ubiegłego roku w sieci pojawiły się doniesienia, że wokalistka po ponad dekadzie przerwy, a końcu powróci z nowym albumem. Premiera dziesiątego krążka autorki hitów „If You Had My Love” i „Let’s Get Loud” zaplanowana jest na 16 lutego 2024.

Nowy krążek po ponad dekadzie

Ostatni krążek wokalistki „A.K.A.” na rynku pojawił się w 2014 roku. Od tamtej pory artystka zagrała w kilku filmach i użyczyła swojego głosu kilku postaciom w wersjach dubbingowych między innymi Shirze w anglojęzycznej wersji „Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie”. Najnowsza płyta wokalistki ukaże się nakładem Nuyorican i BMG i zatytułowana będzie „This Is Me… Now”. Tytuł mocno nawiązuje do jej krążka z 2002 roku „This Is Me… Then”. To jednak nie wszystkie niespodzianki dla fanów artystki.

W dniu premiery jej nowej płyty ukaże się również krótki film krótkometrażowy, który wyreżyserowany został przez Dave’a Meyersa. Za scenariusz odpowiada sama J.Lo, a także Matt Walton i Ben Affleck – obecny mąż piosenkarki. Film będzie dostępny na platformie Amazon Prime.

Nowy teledysk Jennifer Lopez – naśmiewa się z byłych partnerów

„Can’t Get Enough” to pierwszy utwór zwiastujący nową płytę artystki. 10 stycznia w sieci pojawił się teledysk to utworu. W klipie, który wyreżyserował Dave Meyers widzimy J.Lo ubraną w suknię ślubną, która tanecznym krokiem przechodzi od jednego męża do kolejnego, ślubując każdemu z nich „dopóki śmierć nas nie rozłączy”. Uczestnicy wesela obstawiają, jak długo dany związek przetrwa. W pewnym momencie, kiedy J.Lo zajada się tortem, widać, że nachodzi ją pewna refleksja. Na końcu widzimy siedzącą wokalistkę, która w głowie słysz głosy swoich byłych partnerów.

Teledysk jasno nawiązuje do trzech nieudanych małżeństw piosenkarki i aktorki. Od 2022 roku J.Lo jest żoną aktora Bena Afflecka, z którym była zaręczona w przeszłości. Jednak ich zaplanowany na 2003 rok ślub został odwołany, a w 2004 ogłoszono oficjalne rozstanie. W 20021 roku świat obiegła wiadomość, iż para znów się spotyka. 16 lipca 2022 para pobrała się w Las Vegas.

