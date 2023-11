Jurek Owsiak wreszcie to ogłosił! Pierwsza gwiazda Pol’and’Rock Festival 2024

Pol’and’Rock Festival co roku cieszy się ogromną popularnością. Ściąga wiele polskich oraz zagranicznych gwiazd muzyki, szczególnie rockowej, a także setki tysięcy widzów. Działo się tak również, kiedy między 1995 a 2017 r. był jeszcze Przystankiem Woodstock.

30. edycja festiwalu kierowanego przez Jurka Owsiaka [DATA, MIEJSCE]

Pol’and’Rock Festival jest tradycyjnie organizowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z pieniędzy uzyskanych od sponsorów, ze sprzedaży gadżetów oraz darowizn celowych. Impreza kierowana przez Jurka Owsiaka w 2024 r. jest zaplanowana na 1-3 sierpnia.

Przez lata festiwal często zmieniał lokalizację: od Czymanowa nad Jeziorem Żarnowieckim, Szczecina, przez Żary, Lębork po Kostrzyn nad Odrą, a w trakcie obostrzeń koronawirusowych – teren byłego lotniska Makowice-Płoty.

Dwie ostatnie edycje miały jednak miejsce na lotnisku Broczyno w Czaplinku. I to tam też w przyszłym roku będą bawili się uczestniczy jubileuszowej, bo już 30. edycji imprezy!

Jerzy Owsiak ogłosił pierwszą gwiazdę Pol’and’Rock Festival 2024

Bywalcy Pol’and’Rock Festival z utęsknieniem wyczekują informacji, kogo mogą spodziewać się na scenie. W 2023 r. byli to m.in. Biohazard, Spin Doctors, Napalm Death, Bullet For My Valentine, Apollo 440, The Scratch, Brodka, Krzysztof Zalewski, LemON, Lady Pank, Włochaty czy Kwiat Jabłoni.

A w przyszłym roku? Na szczęście Jurek Owsiak wreszcie przedstawił pierwszą gwiazdę jubileuszowej edycji imprezy.

Wiemy, że czekaliście na ten moment, więc przekazujemy Wam świetne wieści! Przygotujcie się na elektryzującą mieszankę industrialnego metalowego dysonansu, urzekającego gotyckiego popu i ikonografii godnej wielkiego ekranu! Motionless In White pierwszą gwiazdą Dużej Sceny Jubileuszowego, 30. Pol’and’Rock Festival – czytamy na oficjalnym profilu festiwalu na Facebooku.

Fani nie kryli zaskoczenia i ekscytacji. Wśród licznych komentarzy pod wpisem znajdziemy m.in. takie:

„Spełnienie marzeń”; „Najlepiej”; „Jestem w szoku! „; „Ależ się jaram”; „I to jest ogłoszenie dziesięciolecia. Wielkie dzięki!!!”; „Zaczynają się sypać ogłoszenia i to jakie!”; „Do zobaczenia, w ten mróz jeszcze bardziej odliczam dni”; „Gruuubo zaczynacie”; „Ale się zwyłam ze szczęścia jak to zobaczyłam „.

Założoną w 2004 r. amerykańską kapelę Motionless In White zalicza się do przedstawicieli metalcore. Za ostrą muzyką idzie tutaj mocny przekaz. Wokalista Chris „Motionless” Cerulli śpiewa m.in. o nierównościach społecznych, korupcji w polityce, przemocy, zdrowiu psychicznym czy zmianach klimatycznych.

W dyskografii zespołu na razie znajduje się sześć albumów. Ostatni z nich, „Scoring the Edge of the World”, miał premierę w czerwcu zeszłego roku. W rodzinnym USA krążek ten dobił na szczyt zestawienia najpopularniejszych płyt hard rockowych „Billboardu”. Był też na 2. miejscu listy najchętniej kupowanych płyt rockowych za oceanem.

Grupa w przyszłym roku tuż po koncercie na Pol’and’Rock Festival zawita jeszcze do Krakowa. Tam 8 sierpnia zagra w Klubie Kwadrat w ramach europejskiej trasy „The Scoring The End Of The World”.

