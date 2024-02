Justyna Steczkowska wygra Eurowizję? Zagraniczni twórcy nie mają wątpliwości

Justyna Steczkowska wystąpiła w przeszłości na Eurowizji. Nie poszło jednak tak, jak artystka by tego oczekiwała. Dlatego też chciałaby spróbować jeszcze raz. Zgłosiła się do preselekcji i już wkrótce powinniśmy przekonać się, czy będzie reprezentantką Polski. Jej piosenka „WITCH-ER Tarohoro” wzbudziła sporo emocji. Jak jednak szanse na zwycięstwo piosenkarki oceniają zagraniczni znawcy konkursu?

Justyna Steczkowska znów wystąpi na Eurowizji?

Zgłoszenia do preselekcji trwały do 2 lutego. TVP nie zdradziła jednak, kiedy dokładnie poznamy wyniki. Mimo to Justyna Steczkowska wydaje się być faworytką. Tym bardziej że jej piosenka narobiła sporo hałasu wśród zagranicznych fanów Eurowizji. W sieci znajdziemy mnóstwo opinii o utworze „WITCH-ER Tarohoro”.

Wiele z nich jest niezwykle pozytywnych. Takie zdanie ma chociażby twórca działający na YouTube pod pseudonimem TheBalkanGuy. Przyznał on, że Justyna Steczkowska ma wspaniały głos. Jej piosenka bardzo mu się spodobała. Zauważył jednak kilka elementów, które mogłyby ulec poprawie. Mimo to jest zdania, że polska piosenkarka na pewno znajdzie się w TOP 10, a nawet może pokusić się ostateczny triumf.

Co ja właśnie zobaczyłem? Choreografia, melodia, to było tak silne. Tajemnicze, zaczarowane, dało mi to wszystko, czego potrzebowałem. Wokale były nieco chwiejne. Myślę, że musi popracować nad miksowaniem dźwięku. Przydałyby się też lepsze chórki. Ale ogólnie było fantastycznie. Top 10 na Eurowizji bez problemu. […] Być może mamy tu potencjalnego zwycięzcę — stwierdził.

Miłośnicy Eurowizji zachwyceni polską piosenkarką

Justyna Steczkowska ma mocną pozycję na polskiej scenie. Polscy słuchacze od lat doceniają jej talent. Wygląda na to, że umiejętności artystki zauważa także zagraniczna publiczność. Twórczyni internetowa posługująca się pseudonimem Noosh101 jest pod wrażeniem głosu piosenkarki. Również uważa, że odniesie ona spory sukces na tegorocznej Eurowizji.

Ten głos jest urzekający. Mam gęsią skórkę. Piosenka naprawdę przykuwa uwagę i szybko mi się nie znudzi. Ona ma dobry głos i zdecydowanie potrafi występować na żywo. […] To naprawdę dobra kandydatka. Jeśli jej piosenka faktycznie zostanie wybrana, z pewnością może zakwalifikować się do pierwszej dziesiątki. Ma energię, ma melodię, a Justyna doskonale wie, co robi. Aż dziwi mnie, że nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. […] Wróżę jej duży sukces — powiedziała.

Justyna Steczkowska robi wrażenie na fanach Eurowizji. Youtuber Onur Uz również nie mógł powstrzymać się od komplementów. Jego zdaniem wokalistka dysponuje świetną techniką oraz fantastycznym głosem. Uważa także, że „WITCH-ER Tarohoro” to piosenka na innym poziomie niż zeszłoroczne „Solo” Blanki. Wygląda na to, że polska gwiazda zyskała nowych kibiców wśród miłośników konkursu.

Piosenka przypomina mi trochę „Unholy” Sama Smitha. Dobra technika! Jest dobrze! Czy ta piosenka mogłaby przejść dalej? Powiem jedno: Justyna, rozniosłaś to! Twoja piosenka powinna reprezentować Polskę. Uwielbiam cię! Ten utwór jest świetny. To nie jest „Bejba”, ta piosenka jest fenomenalna. Nie sądziłem, że kiedykolwiek mógłbym tak zakochać się w potencjalnej kandydatce. Tu jest wszystko: dobry wokal, wspaniała muzyka — powiedział, nie kryjąc zachwytu.

