Kanał Zero szokuje na starcie! Stanowski idzie do prezydenta Andrzeja Dudy

Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego wystartował w czwartek 1 lutego o godzinie 20:00 na YouTube. To projekt dziennikarza, który do listopada prowadził na Kanale Sportowym cykl „Dziennikarskie Zero”. To właśnie tam szczegółowo opisał kontrowersyjną karierę Natalii Janoszek.

Teraz Krzysztof Stanowski skupił się na własnym projekcie. Otworzył Kanał Zero, który na starcie ma ponad 557 tys. subskrybentów. Pierwszy materiał, który mogą oglądać widzowie to wywiad na żywo z założycielem kanału. Rozmowę o kondycji polskich mediów prowadzi dziennikarz sportowy Przemysław Rudzki.

Krzysztof Stanowski idzie do Prezydenta RP

Już na starcie Krzysztof Stanowski zaskoczył widzów. Okazało się, że jeszcze w tym tygodniu Krzysztof Stanowski wraz z Robertem Mazurkiem pójdą na wywiad do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Jutro razem z Robertem Mazurkiem idziecie na wywiad do Prezydenta Andrzeja Dudy – mówił Przemysław Rudzki. Co na to Stanowski?

Nie dam się zaszczuć jakimś ludziom z internetu, że ja nie powinienem czegoś takiego zrobić – tłumaczył w programie na żywo Krzysztof Stanowski, wspominając wcześniej o swojej „przekornej naturze”.

Autor Kanału Zero o opinii w sieci: „To jest chore”

Dziennikarz wyjaśnił też, że nie przejmuje się „łatką”, która może do niego przylgnąć po wywiadzie z Andrzejem Dudą. – To jest chore – stwierdził. Dodał także, że w Polsce „nie potrafimy rozmawiać”. Co więcej, zaznaczył, że zaprasza do siebie również innych polityków, np. Szymona Hołownię czy Donalda Tuska.

Wszystkich zapraszamy tutaj, z każdym chcemy rozmawiać. Na początku rozmawiamy z prezydentem, bo jest… prezydentem. Po prostu! Jeśli kto inny będzie prezydentem, to kogo innego poprosimy o wywiad – dodał.

