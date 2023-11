Karaś i Rogucki odtworzyli hit sprzed lat. Zaskakująca wersja „Zaopiekuj się mną”

Kiedy Kuba Karaś i Piotr Rogucki pierwszy raz wspomnieli o wspólnym projekcie, ich decyzja spotkała się z niemałym szokiem. Duet pojawił się na polskiej scenie muzycznej bezpośrednio po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów The Dumplings i Coma. Wraz z początkiem 2020 roku światło dzienne ujrzał również ich pierwszy album pod tytułem „Ostatni bastion romantyzmu„.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Wbrew pozorom te dwa odmienne światy w okamgnieniu odnalazły wspólne brzmienie. Warto dodać, że po trzech latach współpracy muzycy wydają już trzeci, a tym samym, ostatni album. Miłosny tryptyk zamknie płyta „Atlas Iskier„. Wydawnictwo ukaże się w 2024 roku.

Zobacz także: Śpiewała go Nirvana, napisał David Bowie. Kultowy numer powstał 53 lata temu

Pierwsza zapowiedź albumu trafiła do sieci w piątek, 3 listopada. Najnowszy singiel to odświeżona aranżacja utworu „Zaopiekuj się mną„. Od premiery kultowego przeboju zespołu Rezerwat minęło 38 lat, a mimo tego piosenka nieustannie cieszy się wielką popularnością. Czy Karaś i Rogucki podołali wyzwaniu? Przekonajcie się sami!

Zobacz także: Anita Lipnicka wydała nowy album. Piosenkarka rozpoczyna trasę koncertową [DATY, BILETY]

Nie bez przyczyny pierwszy singiel zwiastujący album „Atlas Iskier” jest coverem. Karaś i Rogucki postanowili domknąć symboliczną klamrą muzyczny tryptyk o miłości. Pierwszym wspólnym utworem stworzonym przez muzyków była piosenka „1996” zespołu T.Love. Wszystko wskazuje na to, że wersja „Zaopiekuj się mną” jest idealnym zwieńczeniem całego projektu.

Tym razem przyciągnęła nas magia tekstu, bo „Zaopiekuj Się Mną” łódzkiej grupy Rezerwat idealnie wpisuje się w nasz manifest artystyczny tworzenia piosenek o miłości. Poza tym to jest utwór, który od roku gramy już na koncertach i reakcje fanów nie pozostawiają złudzeń. Ten kawałek zasługuje na nową wersję i na to by pokazać go wszystkim, którzy jeszcze nie mieli okazji go usłyszeć – czytamy w opisie pod teledyskiem.