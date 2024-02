Kobiety szalały na punkcie McCartneya. Syn nie chce o nim rozmawiać

Paul McCartney jest jednym z najbardziej utytułowanych muzyków na świecie. Jego wpływ na popkulturę jest nieoceniony. Utwory, które napisał, były odtwarzane miliony razy. Słynny Beatles pierwszą piosenkę napisał już w wieku 13 lat, aby uporać się ze śmiercią chorej na raka matki.

W momencie, kiedy The Beatles pojawili się na muzycznym rynku, świat z miejsca oszalał na ich punkcie. Kobiety na całym świecie marzyły, aby choć na chwilę znaleźć się w pobliżu swoich idoli. Każdy koncert i pojawienie się liverpoolskiej czwórki powodował, że fanki zdzierały gardła i mdlały na widok przystojnych muzyków.

Na własny rachunek

Słynny muzyk postanowił w 1970 roku opuścić formację i rozpocząć działalność solową. Jakież musiało być jego zdziwienie, kiedy okazało się, że wydany przez niego solowy krążek, zatytułowany po prostu „McCartney” został dość chłodno przyjęty zarówno przez słuchaczy, jak i krytyków muzycznych. Paul się nie zraził i kontynuował swoją muzyczną przygodę. Z czasem oprócz utytułowanego muzyka stał się również szczęśliwym ojcem i mężem. Brytyjczyk doczekał się pięciorga pociech – czterech córek i jednego syna – Jamesa. Z całej piątki, tylko James zdecydował się iść w ślady ojca.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni

James McCartney talent do muzyki odziedziczył po rodzicach. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 9 lat, kiedy od ojca otrzymał gitarę Fender Stratocaster. Jednak, jak wyznał, to nie ojciec był jego muzyczną inspiracją, a Michael J. Fox w filmie „Powrót do przyszłości”. Zanim zdecydował się na rozpoczęcie własnej kariery, grał na gitarze i perkusji na niektórych albumach solowych swojego ojca. Syn słynnego Beatlesa debiutował w 2009 roku w USA podczas dorocznego Weekendu Davida Lyncha na rzecz Światowego Pokoju i Medytacji. Pierwszy album Jamesa McCartneya „Me” ukazał się natomiast w 2013 roku.

Z pewnością posiadanie słynnego ojca pomogło mu w rozkręceniu kariery solowej. Jak się jednak okazuje, James niechętnie rozmawia o Sir Paulu McCartneyu. Wystarczy wspomnieć, chociażby słynny wywiad z 2016 roku, którego udzielił stacji BBC3. McCartney Junior promował wówczas swój ostatni album „The Blackberry Train”. W momencie, kiedy rozmawiający z nim dziennikarz próbował z Jamesa wydobyć jakiekolwiek informacje odnośnie jego rodziny, ten zdecydowanie odbijał piłeczkę, mówiąc:

Nie chcę rozmawiać o swojej rodzinie, ponieważ to moja prywatna sprawa. Czy rozumiesz, o co mi chodzi? – skwitował.

Kiedy nieugięty w swych staraniach Nick Coffey nadal kontynuował temat rodziny muzyka, ten twardo stał przy swoim stanowisku:

Ponownie, nie chcę rozmawiać o swoim ojcu. Nie pytam o twojego tatę, jeśli wiesz, o co mi chodzi? To wydaje się może dziwne. Rozumiem twój punkt zaczepienia, ale jestem na 'nie’ – powiedział James McCartney.

Do sieci trafił właśnie fragment utworu „Beautiful” Jamesa McCartneya, którego premiera zaplanowana jest na 23 lutego. Na ten moment nie wiadomo, czy muzyk planuje wydanie kolejnego albumu.

