Luna i jej utwór „The Tower” pojadą na Eurowizję? Justyna Steczkowska ma poważną konkurentkę

Już niebawem odbędą się krajowe preselekcje do tegorocznego konkursu Eurowizji. Wśród kandydatów, którzy mogą okazać się „czarnym koniem”, wymienia się Lunę, która ma zamiar wystartować z utworem „The Tower”.

Gwiazdy, które zechcą wystąpić w krajowych preselekcjach do tegorocznego konkursu Eurowizji, mają czas na nadesłanie zgłoszeń do Telewizji Polskiej do 2 lutego. Jedną z artystek, która zadeklarowała udział w eliminacjach, jest Luna. Jakiś czas temu swoją chęć udziału w preselekcjach zadeklarowała także diwa polskiej sceny muzycznej – Justyna Steczkowska.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Eliminacje będą mieć charakter wewnętrzny, reprezentanta Polski wybierze pięcioosobowa komisja, a jej skład pozostanie tajemnicą do momentu ogłoszenia werdyktu. Kto będzie reprezentował Polskę podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, który będzie miał miejsce 7,9 i 11 maja 2024 r. w szwedzkim Malmö?

Zobacz także: Jessica Biel i Justin Timberlake biorą rozwód? Powodem biografia Britney Spears

Eurowizja 2024, kto reprezentantem z Polski?

Krajowe preselekcje do słynnego muzycznego konkursu od zawsze budzą wielkie emocje. Niejednokrotnie zmagania na rodzimym podwórku emocjonują publiczność bardziej niż sam konkurs. Od pewnego czasu wszyscy zastanawiają się, kto w tym roku będzie reprezentował nasz kraj podczas tego wydarzenia. Justyna Steczkowska i jej utwór „WITCH-ER Tarohoro”, który zaprezentowała po raz pierwszy na żywo podczas „Sylwestra Marzeń” zdaje się być silnym kandydatem. Sama artystka ma doświadczenie na eurowizyjnej scenie. W 1995 roku podczas 40. Konkursu Eurowizji w Dublinie z piosenką „Sama” zajęła 18 miejsce.

Zobacz także: Historia zatoczyła koło. Ville Valo reaktywował sylwestrową tradycję [RELACJA]

Luna chce jechać na Eurowizję. Steczkowska ma się czego obawiać?

Aleksandra Wielgomas znana publiczności jako Luna jakiś czas temu zapowiedziała, iż chciałaby pojechać na Eurowizję. W swoich mediach społecznościowych co i rusz uchyla nieco rąbka tajemnicy i publikuje przedsmak tego, co ma zamiar zaprezentować podczas preselekcji. Jak wiadomo, do eliminacji artyści mogą zgłosić utwory premierowe, czyli takie, które ukazały się po 1 września 2023 r.

Zobacz także: Sebastian Riedel nowym wokalistą Dżemu. Fani nie kryją radości

Na Instagramie Luny właśnie pojawił się drugi fragment utworu „The Tower”, z którym piosenkarka chce powalczyć o wyjazd do Malmö. Premiera piosenki będzie mieć miejsce 24 stycznia. Wszystko wskazuje na to, że młoda wokalistka, która w 2022 roku zaśpiewała wraz z Justyną Steczkowską w piosence „Nie mój sen”, może namieszać w krajowych preselekcjach. Przynajmniej na to wskazują komentarze, które pojawiły się pod zamieszczonym postem. Fani Luny nie mają wątpliwości, że „The Tower” ma szansę zawojować nie tylko polski rynek muzyczny, ale również światowy.

Zapowiada się świetnie, to cudo powinno na Eurowizję lecieć

Oglądając ten krótki kawałek 😍już mówie Ci ,że to kocham 😍jakie to jest wspaniałe i cudowne

Wygraj te preselekcje!! Bardzo mocno trzymam kciuki 🔥❤️

To tylko niektóre komentarze, które pojawiają się pod fragmentem utworu „The Tower”. Myślicie, że artystka ma szansę na wygranie preselekcji?

Czy Luna ma szansę wygrać preselekcje do Eurowizji? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!