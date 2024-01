Majątek Tiny Turner jest wart ponad milion złotych. Wiadomo, kto go przejmie

Szczyt kariery muzycznej Tiny Turner przypada na lata 80. Jej charyzma i niezwykły talent sprawiły, że pokochały ją miliony ludzi na całym świecie. Śmierć artystki pogrążyła w smutku najbliższych, współpracowników oraz oddanych fanów wokalistki.

Przez lata muzycznej działalności Tina Turner wykreowała mnóstwo hitów, do których można zaliczyć, chociażby „What’s Love Got to Do with It”, „The Best”, czy „Proud Mary”, jeszcze za życia okrzykniętą ją legendą i królową rock and rolla.

Niezwykle utytułowana artystka

Artystka swoją przygodę z przemysłem muzycznym rozpoczęła między 1959 a 1960 rokiem. Wówczas zaczęła współpracę z Ikiem Turnerem, który później został jej mężem. Podczas swojej wieloletniej kariery wydała wiele płyt i dała niezliczoną ilość koncertów. Była najczęściej nagradzaną artystką rock and rollową w historii przemysłu fonograficznego. Na swoim koncie ma aż 70 nagród spośród 100 nominacji. Była także ośmiokrotną laureatką nagrody Grammy.

Piosenkarka zgromadziła pokaźny majątek

Wszystko to sprawiło, iż wokalistka na swoim koncie zgromadziła dość pokaźny majątek. Niedługo przed śmiercią sprzedała także wytwórni muzycznej BMG prawa do swoich utworów oraz wizerunku, co powiększyło jej majątek o niebagatelną kwotę około 210 milionów złotych. Sporą kwotę zyskała również na swojej trasie pożegnalnej „Tina: Live in Concert Tour”, która odbyła się w 2008 roku. Zarobiła wówczas około 550 mln złotych! Wokalistka była również w posiadaniu kilku nieruchomości, które również przedstawiają sporą wartość. Posiadłość w Szwajcarii, w której odeszła w wieku 83. lat, ma wartość 320 milionów złotych.

Kto przejmie majątek gwiazdy?

Przez długi czas po odejściu artystki nie do końca jasne było, kto przejmie zgromadzoną przez nią fortunę. Według najnowszych doniesień portalu „20min.ch” głównym spadkobiercą ma być jej mąż, Erwin Bach, który do końca czuwał przy chorej wokalistce. Artystka została również matką adoptowanych dzieci swojego męża Ike’a Turnera, doczekała się także wnucząt, a nawet prawnucząt, których nigdy nie zdołała poznać. To właśnie między nich zostanie podzielona pozostała część majątku legendarnej piosenkarki.

