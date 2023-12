Majka Jeżowska miała trudności podczas koncertu. Boi się powtórki na sylwestrze Polsatu?

Majka Jeżowska wciąż cieszy się sporą popularnością. Natomiast jej koncerty przyciągają tłumy. Występy na żywo mogą potoczyć się jednak w różnych kierunkach. Nie każdy będzie bezproblemowy. Na drodze może stanąć chociażby niesprzyjająca pogoda. Tak też stało się podczas jednej z jej ostatnich wizyt na Śląsku.

Ten koncert sprawił gwieździe trudności

Majka Jeżowska jest przede wszystkim znana z piosenek adresowanych do dzieci. Niemal każdy choć raz słyszał takie szlagiery jak „Wszystkie dzieci nasze są” czy „A ja wolę moją mamę”. Nic dziwnego, że gwiazda wciąż koncertuje i zachwyca słuchaczy. Czasem jednak przeciwności losu przeszkadzają jej w występach.

Ostatnio Majka Jeżowska zdecydowała się opowiedzieć o koncercie, który grała na Śląsku. Okazuje się, że nie należał on do najłatwiejszych w jej karierze. Wszystko z powodu pogody. Śliska scena oraz padający śnieg dały się piosenkarce we znaki.

Przyjechałam na Śląsk, gdzie non stop padało, wszędzie były piękne, białe płaty śniegu. Cudownie to wyglądało w światłach, natomiast scena była śliska, a śnieg wpadał mi do gardła – zdradziła w rozmowie z „Faktem”.

Majka Jeżowska obawia się występu na sylwestrze Polsatu?

Jedną z gwiazd, które zobaczymy podczas imprezy organizowanej przez Polsat jest Majka Jeżowska. Biorąc pod uwagę trudności, które spotkały ją na Śląsku, pojawia się pytanie, czy nie obawia się powtórki podczas sylwestra?

Wiem, że telewizja na tego typu wydarzeniach dba o ogrzewanie sceny. Z drugiej strony wiem, że jak ktoś się rusza, biega do przodu i do tyłu, to nagle może się okazać, że zacznie padać śnieg […], więc trzeba być przygotowanym na wszystko. Oczywiście chcę, żeby podczas sylwestra na scenie było mi ciepło i wygodnie – powiedziała.

Majka Jeżowska zdradziła przy okazji, że w trakcie „Sylwestrowej Mocy Przebojów” zamierza zaśpiewać swoje największe hity. Jej fani mogą więc już zacierać rączki na występ pełen niezapomnianych piosenek. Natomiast jaką kreację przygotuje? To pozostaje niespodzianką. Gwiazda zdradziła jedynie, że „na pewno będzie kolorowo”.

