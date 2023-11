Måneskin powraca… i to jak! „Ten zespół nigdy nie zawodzi”

Måneskin słynie z tego, że świetnie potrafi wstrzelić się w oczekiwania większości słuchaczy oraz tworzyć kompozycje, które szybko podbijają listy przebojów. Czy tak będzie także przy okazji najnowszego singla „Valentine”?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Reedycja „Rush!” i cztery nowe piosenki Måneskin

W styczniu br. Måneskin zaprezentował światu swoją trzecią płytę pt. „Rush!”. Zawiera ona 17 kompozycji rockowej formacji. Wydawnictwo było reprezentowane przez pięć singli: „Mammamia”, „Supermodel”, „The Loneliest”, „Gossip” i „Baby Said”. Każdy z nich okazał się hitem i zapewnił krążkowi pierwsze miejsce na listach sprzedaży w aż 15 krajach, a także dwie statuetki podczas niedawnej gali MTV EMA.

Włosi są teraz w połowie swojej światowej trasy koncertowej Loud Kids World Tour, która jak na razie jest sporym sukcesem. Dobrze radził sobie też ich wypuszczony we wrześniu singiel „Honey (Are You Coming?)”.

Zobacz także: „Z kim chcesz nagrać?”. Muniek Staszczyk wypalił! Co na to Maryla Rodowicz?

Jako że kapela lubi rozpieszczać fanów, nie kazała długo czekać na kolejne prezenty. 10 listopada do sprzedaży trafiła specjalna, rozszerzona edycja jej ostatniej płyty, nazwana „Rush! (Are You Coming?)”. Znajdziemy na niej dodatkowo wcześniej wspomniany wrześniowy singiel, ale też cztery niepublikowane dotychczas utwory: „Off my face”, „The Driver”, „Trastevere” oraz „Valentine”. Ostatni z numerów opatrzono również teledyskiem, który można już obejrzeć w sieci.

W sekcji komentarzy znajdziemy wiele pochwał. Jak widać, ballady w wykonaniu formacji podobają się słuchaczom, tak samo jak zdecydowanie bardziej energiczne kompozycje.

„Måneskin nigdy nie zawodzi”; „Co to jest? Cholera! Mam ciarki na całym ciele. Jesteście absolutnie szaleni”; „To niesamowite, romantyczne, dramatyczne, rockooowe. Ta solówka na gitarze to po prostu miłość. Świetna muzyka” – pisali w serwisie YouTube miłośnicy twórczości formacji.

Zobacz także: The Beatles znów na szczycie. Po 54 latach pobili rekord! „Piękny dzień”

Włoski fenomen z Eurowizji

Måneskin znajduje się w dość nielicznym gronie zespołów, które po wygraniu Eurowizji były w stanie rozwinąć skrzydła i na poważnie zaistniały na światowym rynku. Grupa działa od 2016 r., a dwa lata później wydała debiutancką płytę. Jednak poza granicami kraju zrobiło się o niej głośno dopiero w 2021 r., kiedy zwyciężyła we wspomnianym Konkursie Piosenki Eurowizji.

Zobacz także: To nagranie Celine Dion pokazała w sieci. „Urzeka serce i duszę”

Zainteresowanie medialne przełożyło się w tym przypadku na słuchalność i sprzedaż. Formacja dobrze wykorzystała swoją szansę. Jej dwa kolejne albumy – wraz z takimi hitami jak wcześniej opisane single z „Rush!” czy przede wszystkim „I Wanna Be Your Slave” – królowały na rynku muzycznym. Z kolei członkowie zespołu dodawali do swojej kolekcji kolejne nagrody, w tym MTV VMA. Byli również nominowani do Grammy.

Czy podoba Ci się nowa ballada Måneskin? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!