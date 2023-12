Mariah Carey zaskoczyła fanów. Pokazała nowy teledysk do świątecznego hitu!

Chyba każdy z nas nucił kiedyś wielki świąteczny przebój „All I Want for Christmas Is You”. Aż trudno uwierzyć, że ten utwór ma już prawie 30 lat! Ukazał się w 1994 roku na albumie amerykańskiej piosenkarki Mariah Carey – „Merry Christmas”.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Piosenka napisana i wyprodukowana przez Careya i Waltera Afanasieffów została wydana jako główny singiel promujący czwarty album studyjny, a zarazem pierwszy świąteczny wokalistki 29 października 1994 roku nakładem Columbia Records. Utwór, który opowiada miłosną historię zakochanej kobiety, która na święta nie chce prezentów, a marzy jedynie o swoim ukochanym, spotkał się z uznaniem krytyków i gorącym przyjęciem wśród fanów artystki. „The New Yorker” określił go jako „jeden z niewielu utworów, które zasługują na dodanie go do świątecznego kanonu piosenek”.

Zobacz także: Rozdano PL Music Video Awards 2023. Daria Zawiałow największą zwyciężczynią

Ogromny sukces „All I Want for Christmas Is You”

Piosenka od razu stała się świątecznym szlagierem, a jej popularność znacznie wzrosła tuż przed świętami. Już w momencie wydania osiągnęła szóste miejsce na liście Billboard Hot Adult Contemporary w Stanach Zjednoczonych i drugie w Wielkiej Brytanii i Japonii. Piosenka sprzedała się w 16 milionach egzemplarzy na całym świecie, i pokrył się platyną aż 14-krotnie, co czyni ją jednym z najlepiej sprzedających się cyfrowych singli wszechczasów. Do wzrostu popularności piosenki przyczynił się rozwój technologii i możliwości odtwarzania utworów na platformach streamingowych. Od tej pory „All I Want for Christmas Is You” jest jedną z najchętniej i najczęściej granych piosenek na świecie w okresie świątecznym.

Zobacz także: Paulla powraca ze świątecznym hitem! „Poczujecie tę magię”

Mariah Carey pokazała nowy teledysk do swojego świątecznego przeboju

Utwór „All I Want for Christmas Is You” śmiało można nazwać świątecznym megahitem. Artystka właśnie przygotowuje się do zimowej trasy koncertowej „Merry Christmas One And All” po Stanach Zjednoczonych. Z tej okazji artystka pokazała w sieci nowy teledysk do świątecznego przeboju „All I Want for Christmas Is You”. Teledysk pokazuje zakulisowe przygotowania do trasy oraz fragmenty występów artystki na koncertach halowych. Gwiazda przygotowała dla swoich fanów jeszcze jedną niespodziankę. 17 grudnia ma ukazać się krótki film dokumentalny, który pokaże kulisy świątecznej trasy.

Zobacz także: Szykuje się powrót „Doktor Quinn”? Jane Seymour komentuje doniesienia

Artystka może pochwalić się ogromnym sukcesem. W tym roku jej świąteczny przebój został włączony do Krajowego Rejestru Nagrań przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się nowy teledysk do tego kultowego utworu:

Lubisz świąteczne piosenki? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!