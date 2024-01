Maryla Rodowicz wspomina debiut w Opolu. „Występ był pomyłką”

Maryla Rodowicz z całą pewnością może być nazywana królową polskiej piosenki. Od wielu lat obecna jest na rodzimej scenie. Ogromną popularność zawdzięcza wielkiemu talentowi. Można odnieść wrażenie, że jej wspaniały głos towarzyszy Polakom niemal od zawsze. Gwiazda zaśpiewała mnóstwo utworów, które stały się wielkimi przebojami. Któż nie zna takich szlagierów jak m.in. „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Wszyscy chcą kochać” czy „Sing-sing”?

Maryla Rodowicz to legenda Festiwalu w Opolu

Każdego roku w Polsce odbywa się wiele festiwali muzycznych. Niektóre z nich cieszą się renomą większą niż inne. Do grupy tych najbardziej prestiżowych z pewnością można zaliczyć Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jest to jednocześnie jedno z najstarszych tego typu wydarzeń. Pierwsza edycja odbyła się bowiem w 1963 roku.

W Opolu rodziły się wielkie kariery. Na tamtejszej scenie odbywały się także zapadające w pamięć występy. Maryla Rodowicz niejednokrotnie zachwyciła publiczność podczas festiwalu. Jest jego prawdziwą legendą. W jednym z odcinków „Szansy na sukces” przyznała, że gościła tam budzącą podziw liczbę razy. Cały czas nie ma jednak dość.

Byłam ze czterdzieści razy w Opolu. To jest dużo, ale nie jestem znudzona – powiedziała gwiazda w programie.

Legendarna piosenkarka wspomina debiut w Opolu

Maryla Rodowicz po raz pierwszy zaśpiewała na Festiwalu w Opolu w 1968 roku. Mimo że jest prawdziwą wyjadaczką, to debiutanckiego występu nie wspomina najlepiej. Wykonała wówczas piosenkę „Co ludzie powiedzą”. We wspomnianym programie zdradziła, że niezbyt przypadła jej do gustu.

Pierwszy występ był pomyłką, absolutnie. Wtedy dawano piosenkę z przydziału. Człowiek nie miał wyboru, dostawał piosenkę, z którą musiał się zmierzyć. Śpiewałam wtedy w klubach studenckich rock’n’rolla, a tu dostałam piosenkę smętną, że nie wiedziałam, o czym to jest – zdradziła piosenkarka.

Co ciekawe, tekst do piosenki napisała Agnieszka Osiecka. Maryla Rodowicz poznała ją osobiście w 1969 roku. Mimo iż gwieździe nie spodobał się utwór, to zaprzyjaźniła się ze słynną autorką tekstów. W efekcie otrzymaliśmy wspaniałą współpracę. W repertuarze Rodowicz wciąż znajdują się przeboje napisane przez Osiecką. Po dziś dzień są nieodłącznymi elementami koncertów legendarnej wokalistki.

