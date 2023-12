Michael Jackson w rekordowym gronie! Wszystko dzięki „Beat It”

Michael Jackson od dziecka był „trenowany”, by zostać gwiazdą. Zaczynał występować już jako 6-latek w znanym rodzinnym zespole The Jackson 5. Jako dorosły to on bez wątpienia został najpopularniejszym członkiem muzycznego klanu.

Dziesięć albumów studyjnych zmarłego w 2009 r. artysty rozeszło się w ponad 400 mln egzemplarzy na świecie. Lepsze liczy „wykręcili” jedynie The Beatles i Elvis. Wpływ Jacksona na muzykę i popkulturę był nie do przecenienia. Nie dziwne, że nazywano go „królem popu”.

To był przełom dla Michaela Jacksona

Momentem, który najbardziej zdefiniował karierę Michaela Jacksona, było wydanie szóstej studyjnej płyty „Thriller” w listopadzie 1982 r. Wypełniony – jak się potem okazało – ponadczasowymi przebojami takimi jak numer tytułowy, a także „Billie Jean” czy „Beat It” krążek osiągnął gigantyczny komercyjny sukces.

Teledyski podbijały MTV, a album znajdował się na szczycie „Billboard 200” przez rekordowe 37 tygodni. Łącznie na przestrzeni lat zakupiono go w 100 mln kopii. To najlepszy wynik w historii muzyki.

Także dzięki „Thriller” Jackson doczekał się upragnionej nagrody Grammy za „album roku” (wydawnictwo zgarnęło łącznie osiem tych statuetek). Muzyk postawił sobie za punkt honoru, żeby to osiągnąć. Rozczarowany brakiem tego tytułu dla poprzedniego krążka, „Off the Wall”, ciężko pracował, żeby stworzyć coś, co bezapelacyjne zdominuje branżę i zrobi z niego największą gwiazdę. I to mu się udało.

„Beat It” w klubie miliarda

Na trzeci singiel z „Thriller” Michael Jackson wybrał rzeczone „Beat It”. W takiej formie numer ukazał się już w 1983 r., a więc 40 lat temu. Wtedy też świat ujrzał słynny teledysk do niego wyreżyserowany przez Boba Giraldiego ukazujący dwa rywalizujące ze sobą gangi i Jacksona jako rozjemcę.

Wokalista obsadził w tych rolach prawdziwych członków gangów Bloods i Crips. Zapłacił też sam 150 tys. dol. za nakręcenie klipu, bo wytwórnia odmówiła mu finansowania. To tutaj pierwszy raz w swojej twórczości piosenkarz nawiązał do ulicznych potyczek i życia ciemnoskórej młodzieży.

Teraz słynny teledysk osiągnął ponad miliard wyświetleń na platformie YouTube i tym samym dołączył do elitarnej grupy, w której są jeszcze dwa inne klipy „króla popu”: do piosenek „Billie Jean” oraz „They Don’t Care About Us”.

Sam utwór zrodził się w głowie Jacksona, a wyprodukować go pomógł artyście Quincy Jones. To namówił muzyka, żeby stworzył i dodał do albumu jakiś bardziej rockowy kawałek. I tak powstało właśnie „Beat It” z solówką gitarową samego Eddiego Van Halena!

Numer został nagrodzony statuetkami Grammy jako „utwór roku” i „najlepszy występ wokalny roku”, a także dwoma kolejnymi nagrodami podczas American Music Awards i siedmioma na Billboard Video Awards. Magazyn „Rolling Stone” sklasyfikował w 2021 r. „Beat It” na 185. miejscu listy „500 najlepszych utworów wszech czasów”, a także na 81. miejscu „najlepszych utworów gitarowych wszech czasów”.

