Michał Szpak w kryształowej masce. Ta okładka wzbudza emocje!

Michał Szpak na szeroką skalę dał o sobie znać ponad dekadę temu. Podczas talent show „X Factor” wzbudził wielkie zainteresowanie publiczności. Zaprezentował swoje niezwykłe możliwości wokalne, wykonując utwór „Dziwny jest ten świat” z repertuaru legendarnego Czesława Niemena.

Następnym krokiem była już tylko kariera. Po zajęciu drugiego miejsca w programie Michał Szpak błyskawicznie osiągał kolejne sukcesy. W ostatnim czasie wyraźnie odwrócił się od mainstreamu. Obecnie muzyk poszukuje indywidualnego brzmienia. Od kilku miesięcy Michał Szpak na swoich mediach społecznościowych promuje najnowszy materiał. Kiedy artysta oficjalnie zaprezentował okładkę, fani oniemieli!

Michał Szpak pewnym krokiem zwraca się ku nowemu. W rozmowie z serwisem Pomponik.pl muzyk zdradził, że wciela się w nową postać sceniczną. Pod artystycznym pseudonimem Jowiszja zrywa z tematami tabu i odważnie wychodzi poza określone schematy.

Musi być świetlista i przekazywać nową ideę, a moją jest to, że j estem ucieleśnieniem wszystkiego tego, o czym myślimy, że nie możemy, bo nam nie wypada, a tak naprawdę możemy, bo to jest nasze życie – dodaje muzyk.

“Najbardziej osobisty, odarty z fałszu, gęsty, krzykliwy, smutny, pełen ekstazy, muzycznie soczysty awangardowy, samotny” – właśnie tymi słowami muzyk zapowiada najnowszy materiał. Michał Szpak wydał aż trzy single promujące najnowszą płytę. Dotychczas usłyszeliśmy między innymi piosenki „Gaja„, „(Mrok) Warszawianka” oraz „We Need a Coco„. Brzmienia na najnowszej płycie reprezentują całe spektrum, od klubowych hitów po wyznania pełne smutku i goryczy.

Warto dodać, że Michał Szpak opublikował na Instagramie okładkę najnowszego albumu. Dlaczego wzbudziła tyle emocji? Spieszymy z odpowiedzią, muzyk na fotografii zapozował wyłącznie w kryształowej masce. Nie bez przyczyny autor płyty „Nadwiślański mrok” jest nagi. Na stronie wydawnictwa dowiadujemy się, że album jest podsumowaniem 4-letniej, samodzielnej ścieżki muzycznej piosenkarza.

To co zaczęło się w komercyjnych, telewizyjnych barwach, nagle zaczyna mieć mroczne zakłócenia i kończy nad ranem, w klubach techno, w tonach trasch – industrial – rock – electro. Materiał jest eklektyczny, niejednorodny, zbierany długo i tworzony kolektywnie, etapowo. Michał mówi często, że jest to jego 'artystyczny wyrzyg’ – coś z dna serca, z ciała, coś co drażniło i w końcu znajduje swoje ujście – czytamy na stronie wydawnictwa Warner Music Poland.