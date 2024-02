Miłosz Kłeczek zabrał widzów TVP? Ujawniono wyniki oglądalności!

Miłosz Kłeczek był jedną z twarzy TVP za poprzednich rządów. Zasłynął z kontrowersyjnych poglądów. Wiele osób uważało treści, które tworzył za agresywnie propagandowe. Niejednokrotnie zadawał politykom ówczesnej opozycji stronnicze pytania. Mógł jednak liczyć na wsparcie fanów oraz poprzedniego zarządu stacji. Teraz otrzymał własny format w TV Republika. Jak prezentują się jego wyniki oglądalności?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Kontrowersyjny dziennikarz odszedł z TVP

Miłosz Kłeczek zaczął pracę w Telewizji Polskiej w 2016 roku. Działał jako reporter sejmowy. Prowadził niektóre programy informacyjne. Był gospodarzem „Kasty” na antenie TVP Info oraz autorem „Układu” w TVP3. Dał się poznać jako osoba, która konsekwentnie wspiera przekaz ówczesnej partii rządzącej oraz telewizji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Pod koniec 2023 roku w TVP rozpoczęło się wprowadzanie zmian. Ze stacją zaczęli żegnać się dotychczasowi pracownicy. Wśród nich znalazł się także Miłosz Kłeczek. Nie poddał się jednak bez walki. Brał udział w protestach w sprawie obrony telewizji organizowanych przez środowiska związane z nią oraz byłym rządem.

Zobacz także: Kontrowersyjna wpadka Justyny Steczkowskiej. Teraz przeprasza

Miłosz Kłeczek nie pozostał długo bez pracy. Doświadczenie, które zdobył w TVP, pomogło mu znaleźć nowe zajęcie. Trafił do Telewizji Republika. Tam zajmuje się w główniej mierze podobną działalnością, co u publicznego nadawcy. Widzowie mogą oglądać go na antenie w dwóch programach.

Miłosz Kłeczek prowadzi formaty w TV Republika

Wielu poprzednich pracowników TVP przeszło do TV Republika. Stację zmieniła chociażby Danuta Holecka czy Michał Rachoń. Miłosz Kłeczek poszedł w ich ślady. W nowym miejscu prowadzi „Wysokie napięcie” oraz własny program „Miłosz Kłeczek zaprasza”. Do mediów trafiły wyniki oglądalności tego drugiego formatu.

Zobacz także: Zaśpiewała i porwała tłumy. Łzy ciekły im po policzkach! Wideo ma 1,3 mln odsłon

Presserwis przekazał, że „Miłosz Kłeczek zaprasza” oglądało średnio 419 tysięcy widzów. Liczba ta obejmuje okres od 17 stycznia do 8 lutego. Dla porównania „Arenę poglądów” w TVP Info, również prowadzoną przez Kłeczka, śledziło średnio 425 tysięcy osób. Oglądalność jest więc zbliżona. Warto jednak dodać, że w przypadku programu w Telewizji Polskiej uznano taki wynik za słaby. W efekcie format zdjęto z anteny.

Widać wyraźnie, że Miłosz Kłeczek wciąż ma dość stałe grono fanów. Kiedy zmienił stację, widzowie poszli za nim. Nadal jest publika na treści, które tworzy. Nie zmieniła tego nawet opinia Rady Etyki Mediów. W 2022 roku stwierdziła ona, że jego materiał dotyczący mobbingu w Senacie naruszał zasady obiektywizmu, prawdy, szacunku i tolerancji.

Zobacz także: Niewiarygodne, co zrobiła Taylor Swift. Te nagrania przejdą do historii!

Czy Twoim zdaniem Miłosz Kłeczek to rzetelny dziennikarz? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!