Moc prezentów z W. Śliwiński [KONKURS – KRAKÓW, KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW]

Ho-ho-ho! Zbliża się magiczny, wyczekiwany przez wszystkich czas – Boże Narodzenie! Co roku święta są chwilami pełnymi magii, które przynoszą ze sobą niezapomniane wspomnienia i tworzą wyjątkową aurę, rozświetlając nawet najzimniejsze dni. Boże Narodzenie to wyjątkowa okazja na spotkania z bliskimi, odpoczynek od zgiełku dnia codziennego, ale też idealny moment na… obdarowanie się upominkami.

Weź udział w konkursie W. Śliwiński

Nie macie jeszcze świątecznych prezentów? Zastanawiacie się co kupić babci, a co wręczyć bratu? A czasu coraz mniej…

Spieszymy do Was z pomocą! Podpowiemy Wam nie tylko, co kupić, ale też… możemy sprezentować Wam upominek dla Waszych bliskich.

Do wygrania jest voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w stacjonarnych salonach W. Śliwiński. Znajdziecie tam prawdziwą moc prezentów w postaci eleganckich zegarków i wyjątkowej biżuterii. Z pewnością znajdziecie tam coś, czym z przyjemnością obdarujecie rodzinę czy też znajomych. Wybór jednak nie będzie łatwy, ponieważ… salony W. Śliwiński to prawdziwa skarbnica prezentów, nie tylko świątecznych!

Zastanawiacie się pewnie, co musicie zrobić, aby wygrać voucher? Wystarczy, że na adres swieta@konkurs.fm wyślecie odpowiedź na pytanie: Komu i dlaczego chcecie w tym roku wręczyć prezent?

Nagrodzimy autorów tylko najciekawszych i najbardziej chwytających za serce odpowiedzi! Warto więc się postarać!

UWAGA: Realizacja nagrody możliwa tylko w salonach stacjonarnych W. Śliwiński. Brak możliwości realizacji nagrody w sklepie internetowym Sponsora. Pełna lista salonów stacjonarnych znajduje się pod tym adresem: https://wsliwinski.pl/pl_PL/i/Nasze-salony/18

[REGULAMIN KONKURSU]

Ho-Ho-Ho! Spieszcie się z odpowiedzią!

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia życzy Radio Złote Przeboje oraz Sponsor konkursu – W. Śliwiński.

Artykuł promocyjny