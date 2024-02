Nie marnuj jedzenia! Przepis na zapiekankę z resztek

Zdarza się, że w lodówce mamy sporo jedzenia. Problem pojawia się, kiedy nie wiemy, co z nim zrobić. Składniki z pozoru wydają się nie do połączenia. Czasem mamy ich za mało, by przyrządzić smaczną potrawę. Na ratunek przybywa prosty i uniwersalny przepis. Zapiekanka to świetny sposób na zagospodarowanie resztek.

Kuchnia zero waste uratuje jedzenie przed wyrzuceniem

W ostatnich latach wzrasta świadomość na temat żywności. Wiele osób stara się dbać, by nie marnować jedzenia. Wyprodukowanie niektórych produktów jest bardzo kosztowne dla planety. Dlatego też powinniśmy zwracać uwagę na to, by starać się je wykorzystywać. Pozornie może wydawać się to trudne. Jednak nic bardziej mylnego.

Niemarnowanie jedzenia to bardzo ekologiczna postawa. Nie musi też kojarzyć się ze spożywaniem niesmacznych dań. Z wielu składników, które zalegają w lodówce, możemy przygotować dobre i sycące potrawy. Do gulaszu, zapiekanek czy zup często można dodać niemal wszystko. Kiedy odpowiednio je przyrządzimy, będziemy zaskoczeni, co wyczarowaliśmy z resztek!

Przepis na zapiekankę z resztek z lodówki – składniki

Ok. 400 gramów makaronu

300 gramów mięsa, które znajdziemy w lodówce

Warzywa, które zostały w lodówce, np. papryka

1 średniej wielkości cebula

Ok. 200 gramów żółtego sera

1 kubek śmietany

1 jajko

Przecier pomidorowy, pomidory w puszce lub świeże

Pieprz i sól

Ulubione przyprawy

Gramatury są jedynie orientacyjne. Niektórych składników może być mniej lub więcej. Wszystko zależy od tego, co akurat mamy w lodówce.

Zapiekanka z resztek z lodówki – sposób przygotowania

Cebulę drobno pokroić i smażyć na patelni. Kiedy się zeszkli, dodać pokrojone w kostkę mięso.

Później pokroić w kostkę warzywa i również podsmażyć z resztą składników.

Następnie dodać przecier pomidorowy albo pomidory w puszce. W przypadku świeżych, pokroić je w kostkę i smażyć z mięsem i cebulą, aż się nie rozpadną. Doprawić solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami.

Naczynie żaroodporne posmarować olejem. Wrzucić do niego makaron oraz mięso i warzywa z pomidorami.

Śmietanę wymieszać z jajkiem (można je pominąć) oraz niewielką ilością wody. Tak, aby sos nie był zbyt gęsty. Doprawić i polać nim składniki w naczyniu żaroodpornym. Wymieszać.

Wszystko posypać startym żółtym serem.

Piec w temperaturze ok. 170 stopni przez 30-40 minut. Smacznego.

