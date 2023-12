Nie żyje Andre Braugher. Znany aktor miał 61 lat

Andre Braugher zmarł 11 grudnia br. Informację o zgodnie aktora potwierdziła na łamach „Variety” agentka gwiazdora, Jennifer Allen.

Odszedł Andre Braugher

Dokładna przyczyna śmierci Andre Braughera nie jest znana opinii publicznej – poza tym, że przez krótki okres „zmagał się z chorobą”. Rodzina postanowiła zachować wszelkie szczegóły dla siebie.

Braugher urodził się 1 lipca 1962 r. w Chicago. Potem ukończył nowojorską wyższą szkołę Juilliard School na wydziale teatralnym. Pierwszy raz przed kamerą stanął w 1989 r. Od tego czasu zagrał mnóstwo ról filmowych i serialowych.

Gwiazdor „Brooklyn 9-9” nie żyje

Andre Braugher debiutował na srebrnym ekranie obok takich gwiazd jak Matthew Broderick i Danzel Washington w „Chwale” Eda Zwicka. W kolejnych latach można go było oglądać m.in. w takich filmach jak: „Lęk pierwotny”, „Miasto aniołów”, „Dziewczyna żołnierza”, „Mgła”, „Częstotliwość” czy „Fantastyczna czwórka. Narodziny srebrnego surfera”.

Amerykanin jeszcze częściej pracował na planach produkcji telewizyjnych, w tym takich przebojów jak „Nowa dziewczyna” i „House”. Najbardziej zapisał się swoimi ważnymi kreacjami w serialach „Wydział zabójstw Baltimore” i „Złodziej”, za które otrzymał dwie statuetki Emmy.

Nominacjami do Emmy i Złotych Globów doceniono ponadto jego role w „Men of a Certain Age” oraz „Gideon’s Crossing”. Najwięcej nominacji dostał jednak za inną produkcję, a mianowicie „Brooklyn 9-9”.

Braugher stał się prawdziwą gwiazdą właśnie przede wszystkim dzięki sitcomowi „Brooklyn 9-9” (który nadawany był na FOX i NBC, a teraz jest na Netflixie). Od 2013 do 2021 r. wcielał się tam w rolę kapitana Raymonda Holta.

